Archiviato il capitolo della saga sulla legge elettorale, per la politica italiana è giunto il tempo di segnare sul calendario il secondo “D-Day”: la discussione sulla Legge di Bilancio. Un appuntamento tanto decisivo quanto, paradossalmente, spesso sottovalutato dal dibattito d’Aula. Eppure, proprio questa manovra economica segnerà in maniera determinante come il governo Meloni intenda portare a termine tutte quelle promesse fondamentali inserite nel proprio programma. Lo si è visto di recente con le battute ironiche del ministro Giorgetti, costretto a rivolgersi a una platea di banchi semivuoti e colleghi fantasma.

Il Documento Programmatico di Bilancio

Il primo passo formale si è compiuto proprio in queste ore con la trasmissione alla Commissione Ue e al Parlamento europeo del Documento Programmatico di Bilancio. Il testo mobilita circa 23,5 miliardi di euro per il 2027 e definisce nel dettaglio le cifre della manovra: sul podio degli interventi svetta la voce dedicata a famiglia e spesa sociale, a cui verranno dedicati ben 10 miliardi di euro per tutelare il potere d’acquisto e sostenere i nuclei familiari più fragili. A seguire figurano poi le risorse destinate alle imprese e al rilancio degli investimenti, pari a 3,4 miliardi. Un quadro finanziario che, nelle stime programmatiche, offrirà un impulso positivo all’economia reale: la manovra prevede infatti un’extra-crescita del PIL di 0,2 punti percentuali nel 2027, per poi attestarsi allo 0,8% nel 2029 in perfetta linea con il quadro macroeconomico tendenziale.

L’invio delle armi a Kiev

A completare le priorità dell’esecutivo, al secondo posto, c’è la Difesa, con una copertura pari a 4,5 miliardi di euro (di cui 2,5 miliardi garantiti dalla clausola di salvaguardia nazionale destinati a spese già previste nei tendenziali). D’altronde, non ci si poteva aspettare nulla di diverso rispetto al discorso pronunciato da Giorgia Meloni alle Camere, con il quale ha ribadito la linea dell’intransigenza e del sostegno senza tentennamenti all‘Ucraina. Una fermezza d’acciaio che nell’area riformista e liberaldemocratica ha scatenato un’esultanza da Copacabana a Rio de Janeiro e che, di contro, ha gettato nuovamente nella totale confusione il campo largo, ancora indeciso su quale postilla linguistica utilizzare pur di nascondere la propria incapacità di scegliere se volere o meno l’invio delle armi a Kiev

Respiro economico al ceto medio

Ed è proprio nell’Aula della Camera, durante le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, che si è registrato anche lo snodo economico più interessante. Inserendosi nel dibattito, l’onorevole Marattin del Partito Liberaldemocratico ha citato l’estensione dell’aliquota Irpef al 33% per chi dichiara fino a 50.000 euro di reddito. A questa sollecitazione, Meloni ha dimostrato un’apertura concreta, mostrando la disponibilità del governo a valutare il taglio dell’Irpef per la fascia fino ai 60.000 euro. Un segnale forte su cui si è immediatamente innestata Forza Italia, pronta a marcare la priorità dell’alleggerimento fiscale e a respingere con decisione ogni ipotesi di congelamento: rinunciare ai tagli significherebbe arretrare, mentre la priorità resta dare vero respiro al ceto medio.

Quattro direttrici e la partita dell’escutivo

In attesa del 20 ottobre, quando la manovra sbarcherà ufficialmente alla Camera per l’inizio del dibattito parlamentare, i punti fondamentali dell’agenda Meloni restano chiari: imprese, scuola, famiglia e Difesa. Quattro direttrici con cui l’esecutivo si gioca la carta dell’affidabilità di fronte ai suoi elettori.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

© Riproduzione riservata

Sara Gilardi