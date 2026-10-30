Francesco Silvestro è senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali. Esponente del partito in Campania, è impegnato sui temi dello sviluppo territoriale, della sicurezza, della giustizia e del sostegno al ceto medio e alle imprese. In questa intervista affronta le priorità della manovra economica e le prospettive del centrodestra.

Manovra e ceto medio. Quali misure concrete prevede la manovra per alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio?

«Con questa manovra il Governo riconosce al ceto medio il ruolo che gli spetta. È la parte produttiva del Paese, quella che lavora, paga fino all’ultimo euro e per anni è rimasta senza tutele. Forza Italia ha tenuto ferma questa priorità nel confronto di maggioranza. Alleggerire l’Irpef sui redditi intermedi significa restituire fiducia e potere d’acquisto a chi sostiene l’economia reale. È una scelta politica prima ancora che contabile, e la rivendichiamo. Il sostegno alle famiglie e agli anziani completa un disegno coerente, fatto di responsabilità sui conti e vicinanza alle persone. Il percorso è avviato e in Parlamento lavoreremo per consolidarlo».

Come intendete ridurre il carico fiscale e sostenere professionisti e piccoli imprenditori?

«Professionisti e piccoli imprenditori sono la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro Paese. Allargare la platea della flat tax significa dire a chi lavora in proprio che lo Stato non è un avversario, ma un alleato. È la nostra idea di fisco: semplice, prevedibile, capace di premiare chi rischia, investe e assume. Accanto alle aliquote servono meno burocrazia e adempimenti più snelli, perché la vera tassa occulta è il tempo perso negli uffici. Sull’esenzione Iva c’è ancora un passaggio con l’Europa, e su questo ci aspettiamo un impegno forte da parte del Governo».

Quale futuro immagina per Forza Italia? Come rafforzare il partito e rilanciarne il ruolo di forza liberale, moderata e autonoma nel centrodestra?

«Il futuro di Forza Italia passa dal territorio e dal rinnovamento. Lo dico da mesi: un partito non si rafforza dai palazzi, dai coordinamenti vivi, dagli amministratori che ogni giorno rispondono ai problemi delle comunità. Chi ha a cuore la propria gente costruisce, e lascia ad altri il tempo e la fatica di logorare. Rinnovamento significa anche dialettica interna sempre accesa. Il confronto, anche aspro, è ossigeno. Un partito che non discute smette di pensare, e uno che non pensa smette di rappresentare. Il patrimonio che ci ha lasciato il Presidente Berlusconi, fatto di libertà, garantismo e centralità della persona e dell’impresa, va custodito con coraggio e reso vivo da idee e competenze all’altezza dei tempi. Nel centrodestra siamo alleati leali, ma con una voce autonoma: quella moderata e liberale che dà equilibrio alla coalizione e la rende credibile».

Quali sono le priorità per la Campania e quali interventi servono per rilanciare occupazione, sanità e infrastrutture?

«Nelle ultime regionali Forza Italia ha espresso un buon risultato, con l’elezione di ben sei consiglieri regionali: questo ci consente di essere vigili sul lavoro della Regione. Le priorità sono lavoro, sanità e infrastrutture. Sul lavoro, la Zes unica rifinanziata in manovra con 2,4 miliardi e la superdeduzione sulle assunzioni possono attrarre investimenti e occupazione stabile, soprattutto giovanile. Sulla sanità il Fondo nazionale cresce di 3,4 miliardi e la Regione, uscita dal piano di rientro, deve ridurre le liste d’attesa e rafforzare i presìdi territoriali. Sulle infrastrutture servono collegamenti ferroviari, porti e aree produttive. Le risorse ci sono: occorre capacità di spesa».

Come rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, rafforzando controlli sul territorio e contrasto alla criminalità?

«La sicurezza è la prima forma di libertà. Servono più uomini e mezzi per le forze dell’ordine, presìdi stabili nelle aree più esposte, videosorveglianza e coordinamento tra prefetture e polizie locali. Nel Napoletano il contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità deve procedere insieme alla prevenzione: scuole, lavoro e recupero delle periferie. I fatti di Milano dimostrano che sulla violenza non c’è spazio per alcuna tolleranza. Alle forze dell’ordine va il nostro ringraziamento, ma ai ringraziamenti devono seguire strumenti e risorse adeguati».

Quali sono le prossime priorità della riforma della giustizia e come garantire processi più rapidi e maggiori tutele per i cittadini?

«Nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, un principio che resta per noi fondamentale, dobbiamo lavorare per affrontare problemi concreti come la durata dei processi, le carenze di personale e la digitalizzazione. La priorità è rafforzare gli organici, completare la transizione digitale e rispettare gli impegni europei sui tempi della giustizia. Al tempo stesso, occorre rafforzare le tutele individuali fin dalle fasi preliminari: una giustizia rapida ed equa è la miglior garanzia sia per chi attende di essere risarcito, sia per chi deve veder riconosciuta la propria estraneità ai fatti».

Il caso della giudice indicata come filopalestinese riapre il tema della terzietà dei magistrati. Dove finisce la libertà di espressione e dove comincia il dovere di imparzialità?

«La libertà di espressione è un diritto costituzionale che appartiene anche ai magistrati, ma la funzione giurisdizionale impone un dovere in più: non solo essere imparziali, ma anche apparirlo. Sottoscrivere appelli su temi politici divisivi alimenta dubbi sulla terzietà, anche quando la decisione è adeguatamente motivata. Detto questo, i provvedimenti si contestano nel merito e si impugnano nelle sedi proprie. Gli insulti e gli attacchi personali alla giudice sono inaccettabili. Serve equilibrio: sobrietà da parte dei magistrati, rispetto delle istituzioni da parte di tutti».

Qual è la situazione attuale in Italia per quanto riguarda le aree interne e il fenomeno dello spopolamento, e quali potrebbero essere le soluzioni?

«Con la Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, che ho l’onore di presiedere, stiamo svolgendo da diversi mesi un importante lavoro d’indagine per tracciare un quadro chiaro della situazione lungo tutto lo Stivale. Proprio tra qualche settimana saremo in Abruzzo e in Molise per incontrare le parti politiche e sociali locali, le quali ci forniranno un quadro dettagliato del territorio. Questo percorso ci porterà, al termine dei lavori, a redigere un documento fondamentale che sarà sottoposto all’attenzione del Parlamento e del Governo, così da offrire una visione completa e individuare dove e come intervenire concretamente».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro