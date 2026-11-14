Per l’Italia queste sono giornate concitate, in cui i nervi vanno tenuti più che saldi: da un lato, la circostanza legata agli attacchi cyber e allo stress psicologico a cui le nostre istituzioni e i nostri studenti sono sottoposti, ai quali il governo risponde con un piano d’azione già pronto a Palazzo Chigi per iniettare l’antidoto al veleno della rete; dall’altro, la data che si avvicina con la cadenza e la precisione di un’accetta contro un ciocco di legno, ossia l’approvazione della Legge di Bilancio.

Sul fronte della manovra, il ministro Giorgetti, a seguito dell’audizione sul ddl Bilancio (e rifacendosi al rigore dell’Impero austro-ungarico), ne rivendica l’approccio asburgico e certosino, mostrandosi aperto a rafforzare le misure sulla sanità e sui conti pubblici. A tal proposito, lo stesso ministro Giorgetti ha incontrato le parti sociali sulla manovra, tra cui l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, con due principali gatte da pelare: da un lato, il cosiddetto “spalmacrediti”, che prevede la distribuzione su più anni dell’uso del credito d’imposta, con compensazioni spalmate su 10 anni; dall’altro, la cosiddetta “exit tax”, sulla quale il vicepremier Antonio Tajani ha chiesto degli interventi puntuali.

Il ministro Giorgetti, quindi, si mostra aperto a modifiche al testo, purché rimangano inalterati i due muri portanti dell’edificio della manovra di bilancio: la copertura di qualsiasi modifica e l’obiettivo centrale alla base della legge, ossia investire su giovani, lavoro, imprese e famiglie in maniera prudente, per poter così preservare spazi di intervento.

Proseguono intanto gli allarmi bomba in 3.788 scuole, di cui 77 evacuate, ai quali il governo ha risposto con la convocazione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per impedire che allarmismi infondati blocchino servizi essenziali, accompagnata da un messaggio del Viminale che avverte che tali minacce risultano essere inattendibili.

Sul fronte opposto, ma speculare alla manovra di bilancio e allo stanziamento dei fondi, c’è la difesa comune dagli attacchi cyber, che oramai da undici giorni hanno infuso un forte senso di insicurezza e pericolo tra i cittadini, a cui è seguita la riunione tra opposizione e governo, in cui a Meloni va dato l’innegabile merito di aver fatto sedere allo stesso tavolo le opposizioni (senza frecciatine programmatiche né tantomeno selfie conviviali in cene più o meno allargate). Il ministro Guido Crosetto ha annunciato così che verranno stanziati, entro il 2039, fondi per il cyber e la digitalizzazione, andando a finanziare anche munizioni, basi, spazio e ricerca. La segretaria dem Elly Schlein non ci sta e rincara la dose, chiedendo al governo che non ci siano “deleghe in bianco“, evitando di investire sui sistemi d’arma e destinando i restanti fondi alla cybersicurezza.

D’altronde, va riconosciuto che la sicurezza nazionale non viaggia a compartimenti stagni perché le minacce ibride di oggi corrono su un doppio binario – invisibile nei codici informatici, ma terribilmente concreto – e un Paese credibile ha il dovere di farsi trovare pronto su entrambi i fronti. Lo aveva già anticipato Machiavelli oltre cinquecento anni fa, nel suo celebre “Principe”, ricordando che “non possono essere buone leggi dove non sono buone armi, e, dove sono buone armi conviene che siano buone leggi”. L’Italia si trova così tra due sfide tutt’altro che scollegate, affrontate con una Legge di Bilancio che tiene assieme sanità, famiglie, scuola e sicurezza. Gli attacchi cyber, ormai entrati nella quotidianità, spiegano bene quanto questi due fronti siano profondamente correlati: quando un’offensiva digitale manda in tilt le strutture essenziali, a essere colpita è la vita concreta dei cittadini. Forse è bene ricordarlo.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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