Il governo è uscito dal travaglio, la manovra, del valore di 26 miliardi e mezzo, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Arriva la novità del fondo pensionistico per i neonati con un contributo di 100 euro all’anno fino ai 18 anni, provvedimento voluto dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Irpef al 33% fino a 55mila euro, per gli autonomi Flat tax fino a 100mila

Sospeso fino al prossimo Cdm a causa di alcune modifiche tecniche, il decreto bollette, che dovrebbe introdurre un tetto al prezzo del gas Fumata bianca, invece, per l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% per i redditi fino a 55mila euro. Misura, questa, che sarebbe condizionata alla richiesta di un contributo che potrebbe arrivare fino a un miliardo da banche, assicurazioni e società energetiche. Le priorità della nuova legge di bilancio, sono, dichiara Meloni: «Famiglia, natalità, riduzione delle tasse, tutela del potere d’acquisto, incentivi al lavoro, incentivi alle imprese, salute dei cittadini».

Irpef al 33% fino a 55mila euro, per gli autonomi Flat tax fino a 100mila

Nel concreto la manovra introduce l’aliquota Irpef del 33% che viene estesa fino a 55mila euro, con un risparmio massimo dichiarato di 500 euro l’anno, mentre la soglia per accedere al regime forfettario sale da 85 a 100mila euro. Per i giovani under 30 è previsto un premio di 2.500 euro tassato all’1%. Sugli affitti a canone concordato la cedolare secca scende al 5%, fino all’1% per chi affitta a giovani under 35. Aumentano i mesi di congedo parentale retribuiti all’80% e per ogni neonato lo Stato versa 100 euro in una posizione previdenziale Inps. Previsto anche un voucher fino a 500 euro per gli autonomi che non usufruiscono del congedo parentale. Per gli over 75 con pensione fino a 28mila euro arriva un voucher sanitario da 300 euro. La manovra stanzia inoltre 3,4 miliardi in più per la sanità, un miliardo per l’energia delle Pmi e 850 milioni per la flessibilità pensionistica. Via libera anche per il fondo per il rinnovo e l’efficientamento energetico delle scuole.

Bonus mamme, taglio del cuneo fiscale e del bollo auto, incentivi alle assunzioni

Confermate anche numerose agevolazioni già esistenti: bonus mamme, taglio del cuneo fiscale, incentivi alle assunzioni, premi di produttività agevolati, aiuti ad agricoltura e pesca e sostegni alle imprese del Sud con la zona economica speciale. L’eliminazione del bollo auto diventa «strutturale», per le auto di piccola e media cilindrata, fino a 80 kilowatt, e sulle moto. Si parla, in questo caso, del 70% dei veicoli in circolazione. Quanto al decreto bollette Meloni conferma che «sarà oggetto del prossimo Consiglio dei Ministri». Sul lievitamento della manovra, Giorgetti ironizza: «Io lavoravo e i giornali scrivevano, ma non ho mai dato un dato certo» e sulla flessibilità «concessa» da Bruxelles, precisa: «La trattativa è andata molto bene, noi abbiamo detto dall’inizio che chiedevamo flessibilità nell’ambito e all’interno della Nec (la clausola di salvaguardia, ndr). Il dialogo ha avuto più livelli e ha prodotto i risultati che auspicavano nell’ambito delle regole europee che noi continuiamo a rispettare».

Il rispetto delle regole europee

Sul piano del rispetto delle «regole» imposte dalla Commissione, il ministro fa notare: «Siamo uno dei pochi Paesi in Europa che rispetta puntualmente le regole europee. Questo potrebbe essere giudicato da qualcuno un difetto, io lo ritengo un pregio». Le reazioni di Fratelli d’Italia sulla cedolare secca non si sono fatte attendere: «Mentre l’opposizione propone nuove tasse, noi mettiamo in campo strumenti reali», dichiara Augusta Montaruli. Tante domande «fuori tema» per Meloni, soprattutto su Siher: «Il mio intervento non è stato scomposto», conclude.

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Christian Gaole