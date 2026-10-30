Il disegno della Legge di bilancio per il 2027 si appresta a scontrarsi con la prova del Parlamento, segnando uno dei momenti più importanti per le nostre istituzioni. Se da un lato il governo la chiama una “misura prudente”, dalle barricate delle opposizioni si inneggia già a una “misuruccia”. I dati dicono altro: uno stanziamento salito a 26 miliardi di euro – a differenza dei 23,5 miliardi stabiliti inizialmente – che si focalizza su priorità precise e strategiche. Con questo quinto provvedimento economico, l’esecutivo Meloni prosegue sulla scia già tracciata, indirizzando i fondi su pilastri ben definiti: sanità, trasporti, sostegno alle famiglie, rilancio della natalità e tutela del potere d’acquisto.

Entrando nel merito, la manovra mette sul campo risposte concrete: dal proseguimento nel calcolo al ribasso delle aliquote Irpef per il ceto medio fino alla cancellazione permanente del bollo auto. Sul piano della natalità fa il suo esordio un fondo previdenziale destinato ai nuovi nati, accompagnato dall’estensione dei congedi parentali. Si guarda inoltre agli anziani con un voucher da 300 euro per le spese sanitarie, mentre nuove risorse andranno alla sanità pubblica e alle imprese. L’iter passa ora alla Camera con l’incardinamento del testo e le audizioni dal 9 novembre, lasciando ai parlamentari circa 300 milioni di euro per proporre emendamenti.

Le reazioni delle opposizioni non si sono fatte attendere, in particolare da AVS e dal Pd si accusa il governo che, invece di guardare agli “autotrasportatori che muoiono di fame”, si andrebbe a concentrare sulle “targhe personalizzate”. La solita strategia per guardare il dito e non la luna, evitando di basarsi concretamente sulle misure reali proposte in manovra. E la cosa fa anche un po’ sorridere: sino ad ora il campo largo si è occupato ben di rado delle condizioni relative agli autotrasportatori, ma riscopre d’improvviso la categoria (basti pensare che la maggior parte degli autotrasportatori, di fronte alla segretaria dem, hanno dichiarato apertamente di non aver votato per la sua parte politica). Non è da meno il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che chiede “scusa” alle giovani generazioni e si allinea alla retorica dei suoi compagni di scialuppa sulle “targhe personalizzate”.

In seno alla maggioranza, invece, il clima è nettamente positivo. A esprimere piena soddisfazione è Forza Italia, che richiama l’attenzione sulle misure a sostegno di imprese e lavoratori: dal taglio dell’Irpef alla no tax area per i giovani under 30, fino agli incentivi per la produttività. Fratelli d’Italia rivendica una manovra seria e priva di marchette elettorali, mentre la Lega ne difende a spada tratta le risorse destinate alla flessibilità previdenziale e alla conferma delle agevolazioni per le partite IVA.

Di segno opposto resta la delusione espressa in televisione dal leader, segretario e senatore di Azione Carlo Calenda. Calenda ha affermato che si sarebbe aspettato un vero “patto generazionale”, la proposta di cui si fa portavoce da diverso tempo con una tassazione ridotta al 5% per i giovani under 30. Questo perché, secondo il senatore, il “transfughismo dei cervelli” e il fatto che i giovani laureati non rimangano in Italia costituiscono il principale problema irrisolto strutturale del nostro Paese. Per i giovani lavoratori viene previsto un bonus fino a 2.500 euro tassati all’1%, una misura tangibile per sostenere chi si sposta per motivi occupazionali in un momento complesso. Una scelta pragmatica che dimostra come la Legge di bilancio avanzi con decisione sul binario del realismo.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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