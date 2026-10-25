La sequenza di attacchi e affondamenti ai danni del naviglio mercantile nel Mar Nero occidentale nell’ottobre 2026 segna un salto di qualità strategico che l’Unione europea e la Nato non possono permettersi di sottovalutare. Tra il 5 e il 13 ottobre, le perdite delle navi Royad Mammadov, Alfa Watan e HS Dignity, unitamente al ferimento di numerosi marittimi e al danneggiamento di altri vettori come la Chelsea 3, dimostrano che il baricentro dell’insicurezza marittima si è irreversibilmente spostato dal litorale ucraino verso le Zone Economiche Esclusive (ZEE) di Romania e Bulgaria, arrivando persino a toccare le acque territoriali romene, come confermato dal Ministero della Difesa di Bucarest dopo l’abbattimento di droni della classe Geran presso Sulina.

Siamo di fronte a una classica dinamica di guerra ibrida e coercizione economica. L’incertezza circa l’attribuzione forense dei singoli vettori – tra droni d’attacco, ordigni alla deriva, guerra elettronica e potenziale spillover tecnologico – non diluisce la portata politica ed economica del fenomeno. La paralisi progressiva delle rotte civili non richiede necessariamente un blocco navale formale: è sufficiente la moltiplicazione dei costi accessori. L’esplosione dei premi assicurativi contro i rischi di guerra, il rincaro dei noli, il rifiuto di talune compagnie di fare scalo e l’allungamento dei tempi di attesa agiscono come una tassa daziaria implicita e sanzionatoria sul commercio regionale.

Per Paesi membri come Romania e Bulgaria, la crisi trascende la mera dimensione militare della Difesa. È una vulnerabilità strutturale per due economie fortemente integrate la cui stabilità logistica, industriale ed energetica dipende dalla continuità del quadrante Danubio–Costanza–Varna–Burgas–Bosforo. Nel solo periodo gennaio-luglio 2026, l’interscambio merceologico bilaterale tra Sofia e Bucarest ha superato i 5,5 miliardi di euro. Colpire la fluidità dei mercantili, siano essi carichi di cereali o in zavorra, significa intaccare il cuore logistico del fianco sud-orientale dell’Unione europea, compromettendo sia la resilience ucraina sia le catene di approvvigionamento degli Stati membri.

Sotto il profilo del diritto internazionale e della governance della sicurezza, la distinzione tra ZEE e mare territoriale tracciata dalla Convenzione di Montego Bay (UNCLOS) evidenzia una lacuna nella postura di deterrenza euro-atlantica. Poiché nelle ZEE gli Stati terzi mantengono la libertà di navigazione e sorvolo, un attacco contro un mercantile civile battere bandiera terziaria non innesca automaticamente i presupposti giuridico-politici per l’attivazione dell’Articolo 5 del Trattato Nord Atlantico. Tale perimetro d’ombra viene cinicamente sfruttato per condurre azioni di guerra attritiva sotto la soglia del conflitto aperto.

Di fronte a questa escalation, l’approccio dell’Europa e degli alleati non può rimanere reattivo o frammentato. Occorre promuovere un’iniziativa di sorveglianza marittima e aerea integrata nel triangolo Romania-Bulgaria-Turchia, rafforzare la presenza C-UAS (Anti-Drone) e di sminamento EOD, stabilire una rigorosa catena di custodia delle evidenze materiali per l’attribuzione dei colpi e garantire corridoi protetti. Se l’Ue e la Nato non sapranno assicurare la libertà di navigazione nel Mar Nero occidentale, la percezione dell’impunità sistemica trasformerà un bacino di primario interesse commerciale per il mercato unico in un’area a sovranità limitata e a rischio permanente.

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Riccardo Renzi