“Avanti PSI rilancia la propria iniziativa con tre proposte concrete che mettiamo a disposizione del centrosinistra e, soprattutto, del Paese. Crediamo che la politica debba tornare a occuparsi dei problemi reali delle persone e che una coalizione sia credibile solo quando presenta idee capaci di migliorare la vita degli italiani“. Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI che lancia la raccolta firme nazionale. “Abbiamo scelto – spiega – tre priorità che riguardano milioni di cittadini: i giovani, la casa e il lavoro autonomo. Sono questioni che incidono sulla vita quotidiana delle famiglie, di chi studia, di chi lavora e di chi vuole costruirsi un futuro. Raccoglieremo firme tutta l’estate, sarà cosi che proveremo a dare un contributo alla coalizione”.

“La prima proposta – ricorda – è rivolta ai giovani. Troppi ragazzi studiano, si formano e hanno talento, ma sono costretti a lasciare l’Italia o a rinunciare alle proprie aspirazioni. Proponiamo un Fondo nazionale finanziato attraverso un contributo di equità delle grandi piattaforme digitali per sostenere ricerca, università, startup, innovazione e nuove competenze. Non chiediamo assistenza, ma investimenti sulle opportunità e sul merito”.

“La seconda – prosegue – proposta riguarda la casa. Oggi acquistare un’abitazione o sostenere un affitto è diventato sempre più difficile. Per questo proponiamo di destinare una parte degli extraprofitti realizzati dal sistema bancario e assicurativo a un grande Piano Casa, con mutui agevolati per i giovani, recupero degli immobili pubblici, edilizia residenziale e affitti sostenibili. La casa deve tornare a essere un diritto accessibile e non un privilegio riservato a pochi”.

“La terza proposta è dedicata ai liberi professionisti, agli artigiani, alle partite IVA e alle piccole imprese. Non è giusto che lo Stato chieda di pagare le imposte prima ancora che il reddito sia stato effettivamente prodotto. Vogliamo – aggiungi – riformare il sistema degli acconti fiscali, garantire maggiore liquidità, soprattutto nei primi anni di attività, e consentire a chi produce ricchezza di investire, assumere e crescere invece di anticipare risorse al fisco”.

“Queste sono le prime tre iniziative di un percorso che continuerà nelle prossime settimane con nuove proposte. Vogliamo offrire un contributo concreto al centrosinistra e al dibattito pubblico, perché l’Italia ha bisogno di una politica che torni a costruire futuro, affrontando con coraggio le grandi questioni sociali ed economiche. Il riformismo socialista vuole essere questo: idee, serietà e soluzioni concrete per migliorare la vita delle persone” conclude Maraio.

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