Il Rubicone è stato passato. Luigi Marattin sembra aver indicato senza tema di ripensamento la prospettiva del centrodestra come approdo del percorso che lo ha portato a fondare il Partito Liberaldemocratico. Una scelta che segna una svolta rispetto alla promessa originaria: costruire una forza liberale autonoma, alternativa ai due poli. Marattin aveva lasciato Italia Viva nel settembre 2024, dopo la decisione di Matteo Renzi di orientare il partito verso il centrosinistra. Prima era nata l’associazione Orizzonti Liberali; poi, l’8 marzo 2025, il progetto si è trasformato in un partito, insieme a NOS, Libdem e Liberal Forum.

La rottura con Renzi non era stata indolore. Da Italia Viva Marattin si era staccato portando con sé un pezzo di classe dirigente e una comunità di militanti che aveva creduto nella possibilità di un nuovo centro. In quattromila lo avevano seguito fuori dall’alveo renziano. L’entusiasmo si era tradotto in una rete territoriale, con circoli liberaldemocratici aperti in una cinquantina di capoluoghi italiani. Un risultato tutt’altro che scontato per un progetto nato lontano dai grandi apparati e senza la protezione di un leader di coalizione. Con Marattin, fin dall’inizio, c’erano stati il giornalista Oscar Giannino, già alla guida di Fare, e Andrea Marcucci, animatore di Libdem e oggi presidente del Partito Liberaldemocratico. L’ambizione era chiara: costruire una casa politica liberale, capace di sottrarsi alla polarizzazione e di parlare a un elettorato che non si riconosce né nella destra sovranista né nella sinistra populista. Ma il percorso si è rivelato più accidentato del previsto. Soprattutto nei rapporti con Carlo Calenda, interlocutore indispensabile e insieme difficile. Il dialogo tra i due è stato intermittente, segnato da riavvicinamenti, tensioni e nuove prese di distanza. Una relazione politica che non è mai riuscita a trasformarsi in un’intesa stabile.

Il 15 giugno scorso, a Milano, la nascita di Europeisti.eu aveva restituito l’immagine di un’area finalmente capace di ritrovarsi. Sul palco del Teatro Franco Parenti erano saliti, tra gli altri, Marattin, Calenda, Pina Picierno, Ettore Rosato e Andrea Marcucci. Una fotografia unitaria, almeno nelle intenzioni. Ma lo spirito della kermesse si è progressivamente affievolito. Per Marattin si sono accumulati segnali spiacevoli, insieme alla sensazione che altri interlocutori stessero cercando accordi senza coinvolgerlo. La prospettiva di una lista unica di centro, sulla quale lavorano Azione, Spazio Pubblico, Europeisti.eu, la Federazione dei Riformatori, Base Popolare e altre realtà, è apparsa sempre meno definita. E soprattutto sempre meno governabile. Marattin ha insistito più volte sulla necessità di un progetto più ambizioso di una semplice Azione rafforzata. Non bastava sommare sigle, né costruire un cartello elettorale intorno a una leadership già esistente. Occorreva un soggetto politico con una propria identità, una proposta riconoscibile e una prospettiva di governo. Il rischio, altrimenti, era quello di riprodurre le fragilità che avevano già affossato il Terzo Polo.

A complicare il quadro è intervenuta la legge elettorale. L’obbligo di raccogliere seimila firme per ogni collegio, in tempi stretti, ha reso impraticabile la presentazione di una lista autonoma del Partito Liberaldemocratico. Per un’organizzazione giovane, priva di una struttura capillare, il vincolo si è trasformato in una barriera insormontabile. L’autonomia politica, senza una via d’accesso alle schede elettorali, rischiava di restare una romantica dichiarazione d’intenti. Nel frattempo, anche Forza Italia ha mostrato di voler cambiare pelle. L’impulso innovatore di Marina Berlusconi, l’attivismo di Antonio Tajani e le relazioni politiche di Roberto Occhiuto hanno contribuito a rendere il partito azzurro più aperto e attrattivo per sensibilità liberali ed europeiste. Quando Occhiuto ha presentato il suo libro a Roma, Marattin era seduto in prima fila. Il dialogo con il mondo liberaldemocratico deve essersi intensificato. E deve aver prodotto qualche risultato, a giudicare dalle considerazioni che Marattin ha condiviso in questi ultimi giorni. È qui che il passaggio verso il centrodestra acquista un significato politico preciso. Nessun cedimento, ma la ricerca di uno spazio praticabile per un progetto che rischiava di rimanere senza sbocchi. La scommessa è che dentro una coalizione esistente si possa recuperare quella capacità di incidere che una lista autonoma, nelle condizioni attuali, non avrebbe.

Resta il problema della coerenza con le ragioni fondative del Partito Liberaldemocratico. Andrea Marcucci ha ricordato che il progetto nasceva proprio per non essere subordinato ai due schieramenti. La sua posizione è netta: il centrodestra resta distante su questioni fondamentali, dal rapporto con l’Europa al ruolo dello Stato nell’economia. E il partito, prima di cambiare linea, dovrà discuterne nei propri organismi dirigenti. Non sappiamo se la strada indicata da Marattin sia quella giusta. Né spetta a noi stabilirlo. È però plausibile che, allo stato delle cose, gli sia sembrata l’unica opzione concreta per dare gambe al progetto liberale al quale lavora con indiscussa alacrità da tre anni. Il Rubicone, adesso, è alle spalle. La prova sarà dimostrare che attraversarlo non significa rinunciare all’identità, ma trovare finalmente il modo di farla pesare.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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