Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, ha condiviso in rete una riflessione che punta a superare le divisioni nell’area liberale. La collocazione nel campo politico europeista, liberale e atlantista non si presta, nel quadro in cui viviamo, a troppi compromessi. Perché la minaccia di una deriva populista è tale da minare, nella prossima legislatura, qualsiasi maggioranza di governo. Il segretario Pld, deputato e docente di economia, parte da una lettura globale della deriva dei poli nel mondo occidentale: da una parte la radicalizzazione della sinistra, dall’altra la crescita di partiti di destra populisti, sovranisti e anti-sistema. Due fenomeni che, secondo Marattin, hanno eroso lo spazio riformista e liberale.

Marattin ribalta il suo ragionamento sull’Italia. Il centrosinistra nato con Prodi, il Lingotto di Veltroni e poi il Pd di Renzi, osserva, era ben diverso da quello di oggi. Il soggetto che mantiene la sola, impolverata insegna del Partito Democratico ha visibilmente smarrito la sua cultura politica. Mai stato per costruire alleanze “contro”, Marattin avrebbe cambiato idea dopo aver ascoltato esponenti del Pd attaccare il neoliberismo, richiamando l’eredità comunista e posizioni sulla diserzione. Per non parlare degli esponenti di Avs e M5S in piazza con le bandiere di Hamas e Hezbollah. Il punto di arrivo è netto: «Penso occorra davvero un Comitato di Salvezza Nazionale. Contro una possibile vittoria del Campo Largo».

La formula va letta dentro una questione: quale spazio può avere oggi un’offerta liberaldemocratica nel bipolarismo polarizzato? Se le categorie tradizionali non descrivono più il campo, sostiene Marattin, continuare a dividere le forze riformatrici dentro gli schieramenti esistenti diventa un errore strategico. Anche perché, continua la riflessione del segretario del Pld, «per la prima volta nella Seconda Repubblica è nato un forte partito a destra del centrodestra, in un rapporto conflittuale e non cooperativo». Scenari pericolosi, a sinistra come a destra. «In questo quadro, ad essersi squagliati non sono solo i socialdemocratici riformisti, ma pure i liberali e ora persino i popolari: basti guardare l’incredibile crollo della Cdu in Germania».

Che fare quindi? «Ostinarsi a combattere sinistra radicale e destra sovranista (ugualmente pericolosi) all’interno del quadro bipolarista, dividendo le forze? Oppure prendere atto che le categorie politiche sono definitivamente cambiate, e costruire un’alternativa che abbia il coraggio – l’enorme coraggio – di prescindere dalle vecchie categorie? E quindi unire le forze?». Se le categorie sono terremotate, siamo sicuri che tutto ciò che rimane al di fuori della sinistra radicale e della destra sovranista non possa – e non debba – trovare una sintonia, un codice comune, un accordo per tenere insieme tutto ciò che non è ala estrema? I due poli sembrano avvitati, però, in conte ombelicali, introverse. Ed è un peccato. Perché un Comitato di Salvezza Nazionale – quando mai esistesse – avrebbe davanti a sé un compito arduo: il populismo si è diffuso come un virus, il contagio è diventato endemico. Servirebbe una campagna di vaccinazione di massa.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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