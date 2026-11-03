Luigi Marattin, leader del PLD, economista, professore associato all’Università di Bologna e deputato a Montecitorio, è stato tassativo: «Non commento il testo della manovra prima di leggerlo». Oggi può finalmente darne una lettura completa. In chiaroscuro.

Il Governo rivendica l’aumento delle risorse per la sanità. Sarà sufficiente a invertire la crisi del Servizio sanitario nazionale?

«Ci sono 3,4 miliardi in più rispetto all’anno prima, per un totale di 146,3 miliardi di euro. Nel 2000 erano 66 miliardi. Ma nel frattempo la qualità del servizio è peggiorata. Vuol dire che il problema non è quanto si spende, ma come si spende. Con il nostro gruppo sanità – coordinato da Franco Ancona – abbiamo presentato una serie di proposte a costo zero che migliorerebbero il modo in cui il servizio sanitario viene organizzato e gestito. Altrimenti si rischia di versare acqua in un contenitore bucato. Le abbiamo presentate a Roma in un convegno lo scorso 22 settembre, in cui hanno presenziato anche esponenti di governo e di maggioranza».

L’istruzione resta uno dei capitoli meno incisivi della manovra. Quanto costa all’Italia disinvestire sul capitale umano?

«Vale lo stesso principio. Prima di spendere eventualmente di più, assicuriamoci che si spendano al meglio i soldi che già ci sono. Anche su questo tema, con un folto gruppo di esperti del settore coordinati dal nostro responsabile Patrizio Del Prete, abbiamo presentato già l’anno scorso una proposta di riforma radicale. Che cambia tutto, dal modo in cui gli insegnanti sono formati a quello in cui vengono assunti e retribuiti, passando per il riordino dei cicli, il bilinguismo, l’obbligo scolastico, la riforma degli organi collegiali, l’autonomia. Tutto. La scuola non è un ammortizzatore sociale per chi ci lavora, ma una fabbrica di futuro e di opportunità per chi ci studia. Si tratta di una riforma coraggiosa che abbiamo inserito tra i quattro punti cruciali su cui parlare di alleanze in vista delle prossime politiche. E onestamente non capiamo questa polemica sul taglio di 5 mila posti in organico, che non sono certamente licenziamenti ma minori posti da coprire nel futuro. Cosa assolutamente normale dal momento in cui il calo demografico riduce nettamente il numero degli alunni. Negli ultimi dieci anni il numero di studenti è diminuito del 10%, mentre quello degli insegnanti è aumentato del 16%, e il numero degli insegnanti di sostegno è raddoppiato. E anche quella delle classi pollaio è una leggenda: dati OCSE ci confermano che la numerosità media delle classi italiane è inferiore alla media internazionale, e le classi sovraffollate non sono più del 2% del totale. Si può certamente proporre di destinare il risparmio a maggiori infrastrutture, laboratori ecc. Oppure stipendi più alti per i docenti, o detassazione dei fondi integrativi. Ma pretendere che il numero dei docenti salga sempre di più anche se gli alunni diminuiscono sempre di più, fa sorgere una domanda: per alcuni lo scopo della scuola è fornire il maggior numero di opportunità a chi ci studia, o tutelare i livelli occupazionali di chi ci insegna?»

Il Governo punta su misure selettive di sostegno sociale. È un modello sostenibile oppure rischia di alimentare assistenzialismo senza affrontare il problema della produttività e della crescita dei salari?

«In questa manovra c’è una grande macchia: 2,55 miliardi – in tre anni – stanziati su un generico fondo per favorire le uscite anticipate dal lavoro, quello che Salvini sta spacciando essere il “superamento della Fornero”. Ma con Quota 100 Salvini ha pre-pensionato 400mila persone, ed è costato 23 miliardi. Anche ammesso che i pre-pensionamenti servano (e certamente noi non la pensiamo così), cosa pensate si possa fare con un decimo di quella cifra? Proporremo al governo di eliminare questa inutile bandierina e destinare quei soldi alla crescita, ad esempio le detassazione per le aggregazioni di micro-imprese, o il supporto ai giovani e alla natalità».

L’Italia investe davvero nell’integrazione europea degli acquisti e delle tecnologie militari?

«I prestiti SAFE incentivano gli acquisti congiunti tra diversi paesi UE, per iniziare a integrare le filiere industriali della difesa. Noi ne abbiamo chiesti solo la metà di quelli disponibili, con una decisione difficilmente comprensibile. Anche perché ci avrebbe consentito un risparmio sugli interessi passivi, visto che è un debito che costa meno e avremmo potuto finanziare spese già in bilancio. Ora c’è un’ulteriore tranche di prestiti, speriamo prevalga il buon senso».

Energia, infrastrutture e trasporti avrebbero bisogno di una strategia pluriennale. Vede nella manovra una prospettiva di sviluppo o vede ancora toppa spesa corrente rispetto agli investimenti produttivi?

«Per definizione, l’ultima manovra della legislatura è quella che meno si presta a una prospettiva di medio-lungo periodo, particolarmente visto che siamo alla vigilia di elezioni dall’esito incerto. Bisogna poi aggiungere che da poche settimane è finito il più grande programma di investimenti pubblici della storia di questa Repubblica, cioè il Pnrr. Che sicuramente ha portato cose buone (penso la spesa sulla digitalizzazione del settore pubblico), ma rimango del parere che per la maggior parte sia stato sprecato».

Il taglio dell’IRPEF viene presentato come un aiuto al ceto medio. Ma è sufficiente a ridurre la pressione fiscale? Perché il sistema continua a trattare diversamente lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti?

«Già dall’anno scorso avevamo chiesto di ridurre dal 43% al 33% l’Irpef sui redditi tra 50 e 60 mila euro, per iniziare a mettere fine al massacro fiscale del ceto medio. Ora il governo lo ha fatto, ma solo fino a 55 mila euro e solo per il 2027. Ma per realizzare il vero shock fiscale di cui il paese ha bisogno, occorre mettere mano ad una seria strategia pluriennale di contenimento della spesa pubblica. E per farlo serve un forte e esplicito mandato popolare in tal senso».

Un giudizio complessivo sulla manovra? E quale la ricetta del Partito Liberaldemocratico?

«Penso che la manovra abbia – senza incidere sui saldi complessivi – ampi margini di miglioramento nel passaggio parlamentare. Noi ad esempio abbiamo fatto un appello a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione: ci sono davvero mille modi più utili per il Paese per spendere quei 2,5 miliardi di euro che Salvini ha fatto stanziare per il superamento della Fornero. Così rischiano di rimanere inutilizzati, o peggio ancora sprecati nel pre-pensionare qualche decina di migliaia di persone. Ma la vera partita si giocherà nella prossima legislatura: serviranno scelte forti, coraggiosi e liberali. E noi del Partito Liberaldemocratico ci saremo, chiedendo il mandato popolare proprio per questo».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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