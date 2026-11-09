La campagna elettorale sempre di più nel vivo, nonostante non sia stata ancora fissata la data della prossime elezioni politiche (prima o dopo l’estate 2027). A sferrare l’attacco ai cosiddetti centristi è chi fino alle scorse Europee 2024 ha militato nel famigerato Terzo Polo, salvo poi ritornare sotto l’ombrello dem, accettando tutti i controsensi di un campo largo nato per riconquistare Palazzo Chigi.

Davide Faraone, deputato di Italia Viva, commenta (senza fare però riferimenti specifici) l’oramai scontato passaggio di Luigi Marattin nella coalizione di centrodestra grazie ai ‘buoni rapporti’ con Forza Italia. Un passaggio che segnerà l’inevitabile rottura con il presidente dell’assemblea nazionale del Partito Liberaldemocratico, Andrea Marcucci, propenso invece ad aderire al progetto politico targato Calenda-Picierno-Europeisti.

Faraone parla di Marattin – suo ex collega di partito – senza mai citarlo: “Quelli che hanno lasciato Italia Viva perché, dicevano, non volevano scegliere una coalizione, non volevano essere schiavi del bipolarismo, ma costruire un centro libero dalla destra e dalla sinistra. Quelli che adesso, senza il minimo rossore in viso, ci spiegano che il sistema italiano è bipolare e dunque bisogna scegliere da che parte stare”.

Poi l’affondo: “Quelli che poi, con un doppio salto mortale carpiato, ci spiegano anche che, dopo una vita trascorsa nel centrosinistra, non c’è nulla di male a scegliere il centrodestra. Insomma, hanno lasciato Italia Viva perché aveva scelto la sua coalizione naturale, il centrosinistra. Hanno fondato un partito per non scegliere una coalizione e adesso ne scelgono una. Quella opposta”.

Redazione

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Ciro Cuozzo