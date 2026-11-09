Le aveva regalato un appartamento dal valore di 250mila euro nel 2021, poi una crisi matrimoniale e tre tradimenti ripetuti, scoperti nel triennio, e la battaglia per revocare la donazione. Il tribunale di Verona ha emesso la sua sentenza sul caso di un medico di 53 anni, sposato con un’ infermiera di 52 che aveva intrattenuto relazioni extraconiugali con tre colleghi anche nell’immobile in questione, avvenuti prima della separazione e del divorzio della coppia. E la sentenza ha decretato la restituzione dell’abitazione.

Marito regala casa alla moglie, poi scopre tre tradimenti: battaglia legale per revocare la donazione

I tradimenti dell’infermiera sarebbero stati noti all’interno dell’ambiente di lavoro professionale, ledendo notevolmente l’immagine del medico. Sull’edizione milanese del Corriere della Sera, viene aggiunto un dettaglio della storia: è stata la moglie di un altro dottore – nel corso di una cena aziendale – ad alzarsi e puntare il dito contro l’infermiera accusandola di aver avuto una storia con il marito. L’episodio risale al 2018, ma il medico donatore della casa ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto nel 2022.

La decisione del giudice

Nel caso di specie i giudici hanno fatto riferimento all’articolo 801 del Codice civile che per ingratitudine, in presenza di un’ingiuria grave nei confronti di chi ha effettuato il regalo, permette di revocare la donazione, pur specificando che un tradimento da solo non sarebbe stato sufficiente per giustificare il passo indietro, accentuando la particolarità degli atteggiamenti, ripetuti nel tempo e tenuti segreti al momento dell’atto. In sede processuale, la donna ha confessato davanti al giudice tutti e tre i tradimenti nel 2025, e oltre a perdere la proprietà dell’immobile è stata condannata a pagare anche 15 mila euro di spese processuali.

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