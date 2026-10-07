Nella notte scorsa circa 650 droni ucraini hanno investito la regione di Mosca, entrando a ondate e da più direzioni, in uno degli attacchi più massicci contro la Capitale russa dall’inizio della guerra. L’obiettivo principale era il centro di stoccaggio e distribuzione petrolifera di Volodarsk, a una quarantina di chilometri dal Cremlino. Le autorità russe parlano di almeno una vittima, un ventenne di un villaggio, e di diversi feriti, mentre gli aeroporti della Capitale sono rimasti chiusi per ore. Kyiv rivendica di aver messo fuori uso una parte rilevante della capacità di raffinazione russa: la sistematicità della campagna contro il petrolio è ormai evidente. Nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia, secondo l’amministrazione filorussa, un drone ucraino ha colpito un minibus uccidendo tre persone.

Il fronte si muove poco

Mosca, dal canto suo, concentra i colpi sulla rete energetica ucraina in vista dell’inverno, con raid notturni di centinaia di droni che lasciano al buio decine di migliaia di utenze, missili su un quartiere residenziale di Kharkiv e attacchi ai porti e ai depositi di carburante della regione di Odessa. Sul terreno, invece, il fronte si muove poco: la controffensiva avviata da Kyiv a febbraio ha prodotto i primi guadagni territoriali netti dal 2023, ma nel Donbass la battaglia per Kostiantynivka dura ormai da quasi un anno, in sostanziale stallo. Zelensky ha avvertito che l’intelligence ha raccolto informazioni su un nuovo attacco russo su vasta scala e che Kyiv prepara le contromisure.

Gli Stati Uniti propongono un trilaterale

È in questo clima che Washington tenta di riaprire il negoziato. Gli Stati Uniti propongono un incontro trilaterale a livello tecnico entro fine ottobre, probabilmente negli Emirati, su una tregua energetica e sulla riapertura del corridoio del grano nel Mar Nero. Zelensky ha dato la sua disponibilità, il Cremlino non l’ha esclusa, e il cancelliere Merz è volato a Kyiv con un nuovo pacchetto di aiuti che comprende droni intercettori. Ma il tavolo nasce con un’ombra: secondo il New York Times, durante la visita a Mosca di Witkoff e Kushner a settembre, Putin avrebbe proposto un affare miliardario sugli asset esteri di Lukoil, gruppo sanzionato dagli Stati Uniti, come prova che gli affari tra i due Paesi possono continuare.

Il conflitto si allarga all’Europa

Intanto il capo dei servizi tedeschi Martin Jaeger ha detto al Bundestag che la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, che conduce contro di essa una guerra nell’ombra di cui il tentato attacco con droni all’aeroporto di Lipsia è solo l’ultimo episodio. L’Estonia sposta truppe verso il confine e si dota di armi capaci di colpire in profondità. La Lituania ha avviato la rimozione del divieto costituzionale sulle armi nucleari, mentre Trump non esclude una base americana permanente nel Paese. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di “un passo verso l’escalation”, e avverte che la Russia sarà costretta ad adottare tutte le misure necessarie, con lo stesso copione già usato per l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato: presentare come minaccia le difese che la sua aggressione ha reso necessarie. Il quadro è quello di due eserciti che si preparano a negoziare alzando il prezzo, e di un’Europa che scopre di essere già dentro la guerra. Il tavolo di fine ottobre dirà se la diplomazia americana punta a una pace o soltanto a un accordo al ribasso.

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Paolo Crucianelli