Politica
Mattarella: “Rinnovamento contro conflitti, disinformazione e cyberwar”
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto: «Ai conflitti tradizionali, che continuano ad insanguinare ampie aree del mondo, inclusa l’Europa, si aggiungono la disinformazione diffusa, la competizione nello spazio, la dimensione cibernetica, l’uso pervasivo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi autonomi, domini in cui atti di aggressione risultano oggi in preoccupante e progressiva espansione»..
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