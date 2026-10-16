C’era una volta un leader dichiaratamente europeista e convintamente atlantista, che aveva fatto del liberalismo e del pragmatismo economico i tratti distintivi della propria identità politica. Un leader che, alle elezioni europee del 2024, si era persino presentato sotto l’insegna, tutt’altro che casuale, di «Stati Uniti d’Europa». L’ambizione era quella di costruire un centro politico forte, orgoglioso della propria cultura liberale e riformista e convinto che la sicurezza, la difesa comune europea e la credibilità delle istituzioni comunitarie fossero condizioni imprescindibili per garantire la sovranità del continente di fronte alle grandi sfide globali.

Matteo Renzi cerca legittimazione nel campo largo

Oggi, a poco più di due anni di distanza da quella tornata elettorale, quella stessa identità sembra fare i conti con una contraddizione difficile da ignorare. La firma di Italia Viva sulla risoluzione unitaria delle opposizioni in materia di bilancio e spese per la difesa, sottoscritta insieme al Partito democratico, al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra e a +Europa, solleva una domanda inevitabile: che cosa resta di quella stagione politica? Il documento, depositato nelle scorse ore, propone di superare il modello del riarmo dei singoli eserciti nazionali non coordinati, di riconsiderare gli impegni di spesa assunti in sede NATO e di scongiurare ulteriori aumenti delle risorse destinate ai sistemi d’armamento. Al tempo stesso, richiama la necessità di costruire una vera difesa comune europea.

La ricerca di una ricollocazione elettorale

Ma è proprio qui che emerge il nodo politico della questione: come si può rafforzare la difesa comune se, contemporaneamente, si punta a contenere gli investimenti militari e a rimettere in discussione gli impegni assunti in ambito atlantico? Il coordinamento europeo è indispensabile, ma non può diventare il pretesto per rinviare o ridimensionare gli investimenti necessari a garantire la sicurezza del continente. La sensazione è che, dietro la ricerca di una ricollocazione elettorale, si stia consumando una progressiva rinuncia alla propria identità culturale e politica. Per settimane Matteo Renzi ha dovuto fare i conti con veti, diffidenze e critiche da parte di chi considerava la sua presenza nel cosiddetto «campo largo» un elemento di debolezza. La risposta, anziché tradursi nella rivendicazione di un’autonoma identità liberale e riformista, sembra essere stata la ricerca di un compromesso al ribasso pur di conquistare uno «spazio vitale» all’interno della coalizione.

Ma è proprio qui che si consuma la contraddizione: il tentativo di garantirsi una prospettiva elettorale rischia di prevalere sulla difesa dei principi che dovrebbero guidare Italia Viva e distinguerla dai suoi potenziali alleati. L’uomo che aveva costruito la propria immagine sulla promessa di superare le vecchie appartenenze e archiviare il populismo rischia oggi di inseguire alcune delle pulsioni che aveva a lungo contestato, sacrificando progressivamente l’autonomia della propria proposta politica sull’altare della ricerca di un’intesa elettorale.

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Salvo Di Bartolo