Nel diritto testamentario è prevista la clausola del ‘’Dopo di noi’’ che può essere utilizzata per tutelare dopo la nostra morte una persona cara. Sarebbe il caso – mutatis mutandis – che una regola siffatta fosse prevista anche nei rapporti tra gli Stati. Nel 2027 si voterà nei più importanti paesi europei come Francia, Italia, Polonia e Grecia. La Spagna andrà alle elezioni anticipate poche settimane dopo quelle di midterm negli Usa. Francia, Italia e Polonia, insieme alla Germania hanno sostenuto fin dall’inizio la resistenza dell’Ucraina all’aggressione criminale russa. Ed hanno continuano a farlo – alla stregua di un’anitra zoppa – anche dopo la svolta di Donald Trump sempre più caratterizzata non solo da un esiziale disimpegno nella solidarietà all’Ucraina, ma addirittura dal passaggio ad un sostanziale appoggio alle ragioni di Mosca.

Il fatto è che il voto potrebbe portare al governo dei paesi europei forze politiche diversamente orientate nei confronti della difesa dell’Ucraina. In Francia è assolutamente prevedibile che ciò avvenga sia che a vincere le elezioni presidenziali e legislative sia la destra di Marine Le Pen, sia l’estrema sinistra di Jean Luc Melencon. In Italia, una vittoria del Campo largo aprirebbe seri problemi nella fornitura di armi e sposterebbe l’asse della nuova maggioranza verso una politica più cauta nei confronti del Cremlino. In Germania non sono previste elezioni generali, ma il governo Merz poggia su di una esile maggioranza di una dozzina di voti e il suo peso politico è eroso dall’interno nei voti dei Land dove dilaga la AfD. Per quanto riguarda la Polonia è plausibile ritenere che anche una diversa maggioranza dall’attuale non cambierebbe linea di condotta verso la Russia, perché sono ancora aperte le ferite inferte dall’Urss a quella popolazione.

Sarebbe, dunque, doveroso che – prima della prova elettorale – i governi sub judice adottassero tutte le decisioni a loro disposizione ancora per qualche mese prima di una possibile estromissione dal potere attraverso il voto. La mossa del cavallo in questa partita è una sola: sbloccare gli asset russi congelati a favore del governo ucraino. Sarebbe l’iniziativa più semplice e più dannosa per la Russia e consentirebbe all’Ucraina di acquistare le armi da chi le vende, oltre a poter disporre delle risorse necessarie a tenere in piedi l’amministrazione e le istituzioni di Kiyv. Sarebbe un gesto temerario e pericoloso sul piano elettorale perché importanti settori di opinione pubblica stanno con Putin, in nome di un pacifismo vile e plebeo, dissimulato dalla possibilità di riprendere ad acquistare gas e petrolio dalla Russia, seguendo l’esempio di Trump.

Eppure è meglio perdere una elezione che l’anima. Qualcuno si sarà accorto che in Italia gli esponenti del Campo largo che fin dal momento della sua elezione per il secondo mandato non hanno mai lesinato critiche feroci all’inquilino della Casa Bianca, arrivando persino a solidarizzare con gli ayatollah iraniani e i loro mercenari nel Medio Oriente, non hanno detto nulla quando Trump ha tradito ignobilmente la causa dell’Ucraina. In fondo la sola iniziativa diplomatica che potrebbe far cessare la guerra è la capitolazione dell’Ucraina.

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Giuliano Cazzola