Giovanni Melillo resta alla guida della Direzione nazionale antimafia. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura lo ha confermato ieri all’unanimità, dopo aver rinviato la decisione in seguito alla presentazione di un esposto da parte di Antonino Di Matteo (vedasi Riformista del 4 novembre). Le contestazioni sul funzionamento del gruppo stragi non hanno dunque inciso sulla procedura di conferma: il Csm ha ritenuto che l’esposto non fosse idoneo a modificare la valutazione positiva già espressa dalla Commissione. Ci sarebbero solo “legittime visioni alternative” sul funzionamento del gruppo e sulla circolazione delle informazioni. Una questione che potrà essere affrontata in altra sede.

Di Matteo, in particolare, aveva denunciato il progressivo svuotamento del gruppo di lavoro sulle stragi mafiose del 1992 e del 1993. Nel documento aveva lamentato la mancata condivisione delle informazioni investigative, l’assenza di riunioni e il mancato coinvolgimento dei componenti del gruppo nelle attività delle procure distrettuali. Il tutto accompagnato da una richiesta di chiarimenti sulla gestione di Melillo. Accuse a cui il procuratore nazionale ha risposto con una memoria articolata, più di trenta pagine, nella quale ha ricostruito le riunioni, le attività svolte e i rapporti con le procure di Firenze, Caltanissetta e Palermo.

Melillo ha affrontato anche la pubblicazione dell’esposto, che doveva rimanere riservato, e le iniziative politiche che ne sono seguite. Il procuratore ha ricostruito la successione tra la presentazione del documento, la sua diffusione attraverso il Fatto Quotidiano e la richiesta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle di un’audizione urgente in Commissione Antimafia. Una sequenza che non sarebbe stata casuale. Melillo ha parlato di una “sofisticata regia” e di una campagna politico-mediatica finalizzata a condizionare l’attività della Dna e la decisione del Csm sulla sua conferma.

Nel documento il procuratore ha contestato anche la ricostruzione fornita dai parlamentari del M5S sul rapporto tra la Dna e le indagini di Caltanissetta sul dossier “mafia e appalti”, richiamando la testimonianza resa dal procuratore Salvatore De Luca in Commissione Antimafia lo scorso dicembre. De Luca aveva riferito di aver informato Melillo prima della riapertura delle indagini, precisando successivamente che il confronto riguardava soltanto l’opportunità di avviare nuovi accertamenti e non comportava alcuna condivisione preventiva dei loro risultati. Melillo si è poi tolto un sassolino dalle scarpe, ricordando l’intervento di Di Matteo a Report lo scorso maggio, gestione Sigfrido Ranucci. Durante la trasmissione erano stati illustrati particolari e documenti discussi nelle riunioni del gruppo stragi e trasmessi alle procure di Firenze e Caltanissetta. Una diffusione, secondo anche altri magistrati, in grado di interferire con procedimenti ancora in corso.

Il procuratore ha inoltre ricostruito la riunione del gruppo lo scorso marzo, nella quale erano stati esaminati gli sviluppi delle indagini e individuati nuovi temi di approfondimento. Ai componenti era stato allora chiesto di studiare gli atti e formulare proposte. Di Matteo, però, non aveva presentato alcuna iniziativa di lavoro. Nella memoria Melillo ha affrontato anche le richieste di applicazione di Di Matteo alle procure distrettuali, precisando che non sarebbe mai arrivata una richiesta formale da Caltanissetta e che quella relativa a Firenze non aveva trovato le condizioni per essere realizzata. Per Palermo ha richiamato la contrarietà del procuratore Maurizio De Lucia all’ipotesi di applicazione di Di Matteo. Il procuratore nazionale ha inoltre ricordato una precedente richiesta relativa alle indagini sulla morte di Luigi Ilardo, che aveva ritenuto non opportuna insieme al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro.

Con la conferma di Melillo si chiude la procedura relativa alla guida della Dna. Resta invece aperta la questione dei rapporti interni all’ufficio. Alla luce di quanto accaduto, non è escluso che venga aperta una pratica di “incompatibilità ambientale” per Di Matteo, con il trasferimento a un’altra sede. Una beffa per il magistrato più scortato d’Italia.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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