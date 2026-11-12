Prima il via libera all’unanimità del plenum del Consiglio superiore della magistratura, poi la nota dei sostituti procuratori nazionali della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo a sostegno della rielezione a procuratore capo di Giovanni Melillo e l’attacco, senza tuttavia mai citarlo, nei confronti del collega Antonino Di Matteo, la cui denuncia relativa a presunte criticità nella gestione del gruppo che si occupa delle indagini sulle stragi mafiose del 1992 e del 1993, aveva fatto slittare di una settimana la conferma di Melillo.

Una dura presa di posizione quella di Eugenio Albamonte, Antonello Ardituro, Anna Canepa, Antonio De Bernardo, Liana Esposito, Antonino Fanara, Antonella Fratello, Giovanni Musarò, Federico Perrone Capano, Francesco Polino, Paolo Savio, Paolo Sirleo e Ida Teresi che esprimono “disagio per il coinvolgimento dell’Ufficio in rappresentazioni anche mediatiche che potrebbero metterne in dubbio la credibilità“.

Nella nota i magistrati della Dnaa ribadiscono “la piena fiducia nella direzione dell’Ufficio. Proseguiamo le nostre delicate attività quotidiane con immutato spirito di coesione e di piena collaborazione interna, consapevoli del fatto che solo in tal modo possono essere svolte le funzioni attribuite alla Dna” si legge. Parole che cristallizzano la totale fiducia nell’operato di Melillo e allo stesso tempo fotografano l’isolamento del magistrato palermitano che per anni ha indagato sulla Trattativa Stato-mafia.

Redazione

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Ciro Cuozzo