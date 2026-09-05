BARI

Se Parigi avesse il mare, dicono i pugliesi, «Sarebbe una piccola Bari». E se Parigi è una festa mobile, nelle parole di Ernest Hemingway. Bari è stata il palcoscenico, ieri, della festa mobile del governo Meloni. È qui che Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno deciso di mettere in scena la celebrazione del quarto anno del loro governo, riunendo i ministri del partito per tracciare il bilancio di quattro anni a Palazzo Chigi. Il governo più longevo della storia italiana. Se sarà stato anche tra i più efficaci, invece, è presto per dirlo. «Siamo a posto con la nostra coscienza, ce la stiamo mettendo tutta. Ci vuole una montagna di coraggio. Non ho mai mollato e non intendo farlo adesso. La stabilità non è stata un peso, ma uno scudo, abbiamo protetto questa nazione», ha affermato la presidente del Consiglio dal palco. Quattro anni sono abbastanza per fare un bilancio. E il bilancio di Giorgia Meloni è in chiaroscuro. Più chiaro che scuro, certo. Bene, ma non benissimo. Per mettere a fuoco ciò che ha funzionato e ciò che invece ha lasciato a desiderare, vale la pena partire dalla valutazione di Carlo Calenda, leader di Azione, e dei centristi.

Le cose positive

Primo: conti e spread. Sul terreno della finanza pubblica il governo ha avuto una condotta più prudente di quanto lasciassero immaginare molte delle promesse della campagna elettorale. I conti hanno tenuto e lo spread non è esploso. È un risultato meno spettacolare di altri, ma tutt’altro che irrilevante: la stabilità finanziaria è una delle poche cose che non si possono raccontare con gli slogan, perché alla fine sono i mercati a presentare il conto.

Secondo: la chiusura del Superbonus. Meloni ha ereditato una delle più costose distorsioni della politica economica italiana degli ultimi anni e ha avuto il merito di chiuderla, mettendo un freno a una misura che aveva prodotto un buco enorme nei conti pubblici.

Terzo: la linea sull’Ucraina. L’Italia è rimasta, nel complesso, ancorata al campo occidentale e al sostegno a Kyiv. Ci sono stati tentennamenti, ambiguità e qualche oscillazione politica, ma la linea di fondo non è mai stata messa realmente in discussione. In un momento in cui una parte della destra europea ha guardato con crescente simpatia alla posizione di Trump e alle sue aperture verso Mosca, non è un elemento secondario.

Quarto: la riapertura del capitolo nucleare. Dopo anni in cui pronunciare la parola nucleare sembrava quasi un tabù, il governo ha riaperto il dossier. È ancora presto per parlare di risultati concreti, ma aver riportato il nucleare dentro il perimetro delle politiche energetiche italiane è già un cambio di paradigma.

Quinto: alcune norme sul lavoro. Anche sul lavoro ci si è mossi nella direzione giusta. Senza rivoluzioni ma alcune misure possono essere considerate positive. Ora bisogna trasformare il tanto lavoro povero in lavoro qualificato.

Sesto: la capacità di tenere le relazioni internazionali. È probabilmente uno degli aspetti più solidi dell’esperienza di governo. Meloni ha saputo costruire una credibilità personale nei rapporti con i principali leader occidentali e mantenere aperti canali con interlocutori diversi. L’Italia, almeno sul piano della presenza internazionale, non è rimasta ai margini. Anzi, in alcuni passaggi ha acquisito un peso superiore a quello che la sua dimensione economica e politica avrebbe lasciato prevedere.

Le cose negative



Poi ci sono le ombre. E qui il giudizio diventa inevitabilmente più severo.

Primo: le illusioni trumpiane. Il governo ha scommesso troppo sulla possibilità che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potesse tradursi automaticamente in un vantaggio per l’Italia e per l’Europa. Instabilità e dazi hanno invece pesato. Puntare su un rapporto privilegiato con Washington per proteggere l’Italia dalle conseguenze delle scelte americane è stato, quantomeno, ingenuo.

Secondo: una classe dirigente a livello Cinque Stelle. È forse il punto più imbarazzante. Fratelli d’Italia è arrivata al governo dopo anni trascorsi a costruire la propria classe dirigente come alternativa al sistema. Ma una volta al potere ha mostrato, in diversi casi, una qualità del personale politico non all’altezza delle responsabilità assunte. Piuttosto che valorizzare Colle Oppio, Meloni avrebbe potuto e dovuto aprirsi di più a competenze ed esperienze esterne qualificate.

Terzo: la riluttanza sull’Europa e sui «volenterosi». Meloni ha progressivamente corretto la propria posizione sull’Europa, ma resta una certa cautela quando si tratta di assumere fino in fondo un ruolo da protagonista nel progetto europeo. Anche sul fronte dei «volenterosi» e della costruzione di una risposta europea più forte alle crisi internazionali, l’Italia avrebbe potuto mostrare maggiore ambizione.

Quarto: una politica industriale ed energetica disastrosa. È qui che il bilancio rischia di diventare davvero pesante. L’Italia continua a non avere una strategia industriale organica capace di affrontare la transizione energetica, la competitività internazionale e la rivoluzione tecnologica. Il capitolo energetico resta segnato da contraddizioni e ritardi.

Quinto: l’introduzione di reati inutili. La tentazione di rispondere ai problemi sociali attraverso il codice penale è rimasta forte. Nuovi reati, nuove fattispecie, nuove pene: una politica che spesso cerca nel diritto penale una risposta immediata a questioni che avrebbero bisogno di strumenti diversi. Il risultato è un sistema più affollato, non necessariamente più efficace.

Sesto: la mancanza di coraggio sugli investimenti nella difesa. L’Italia ha compreso che il mondo è cambiato, ma non ha ancora avuto il coraggio di trarne tutte le conseguenze. La difesa non è più un capitolo marginale della spesa pubblica: è una questione strategica. Eppure gli investimenti restano insufficienti rispetto alla portata della sfida.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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