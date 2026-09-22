Per anni ci hanno spiegato l’integrazione dai salotti del centro. Peccato che poi, a fare i conti con la realtà, siano stati quasi sempre gli altri. Quelli che vivono nelle periferie. Quelli che non possono scegliere la scuola “giusta” per i propri figli e che ogni mattina li accompagnano in classi dove l’integrazione non è uno slogan da convegno, ma qualcosa con cui misurarsi davvero. È facile essere multiculturalisti con la scuola degli altri. Ed è ancora più facile pontificare sull’accoglienza quando le conseguenze delle proprie teorie ricadono sempre qualche fermata di metro più in là.

Ecco perché credo che Giorgia Meloni abbia avuto il merito di rompere finalmente questa ipocrisia. Il provvedimento che arriva in Consiglio dei ministri non riguarda soltanto il pur fondamentale mondo della scuola e dell’istruzione. Sarebbe riduttivo leggerlo così. È una rottura culturale. Un necessario cambio di paradigma. Per troppo tempo abbiamo confuso l’integrazione con la rinuncia. Abbiamo quasi avuto paura di dire che chi arriva in Italia deve rispettare ciò che siamo, come se difendere la nostra cultura, le nostre regole e i nostri valori fosse qualcosa di cui vergognarsi. No. È esattamente il contrario. Se scegli di vivere in Italia, non può essere l’Italia a doversi adeguare a te. Impari la nostra lingua, rispetti le nostre regole e soprattutto alcuni princìpi sui quali non si tratta. Uno su tutti: uomini e donne hanno gli stessi diritti. Punto.

E qui, consentitemelo, c’è un silenzio che trovo davvero imbarazzante. Le femministe dove sono? Quelle che ci spiegano ogni giorno il patriarcato, l’autodeterminazione, la libertà sul proprio corpo. Possibile che davanti a burqa e niqab improvvisamente diventino tutte così prudenti? Perché delle due l’una: o una donna deve essere libera sempre, oppure la libertà femminile vale soltanto quando è politicamente comodo rivendicarla. Non possiamo considerare intollerabile qualsiasi imposizione sul corpo di una donna occidentale e poi, davanti a una ragazza nascosta integralmente dietro un velo, rifugiarci dietro il “rispetto delle culture”. I diritti delle donne o valgono per tutte, o non sono diritti.

Forse è proprio questo il velo più importante che Giorgia Meloni sta togliendo. Quello che per troppo tempo ha coperto una contraddizione enorme della sinistra: femminista nei salotti e multiculturalista nelle periferie. Con una particolarità: le teorie le elaborano loro, ma troppo spesso il conto lo pagano gli altri. Per questo non stiamo parlando soltanto di una norma sulla scuola. Stiamo parlando della fine di un complesso culturale. Ed era ora.

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Barbara Saltamartini