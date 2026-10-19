“La nana borgatara non ha tempo per firmare un decreto. Ci penserà un commissario ad acta! Povera Italia”. E’ la frase comparsa sul profilo Facebook del magistrato Alessandro Di Cicco, in servizio alla procura di Roma. Il riferimento sarebbe riconducibile alla decisione della premier Giorgia Meloni, annunciata domenica 18 ottobre, di non firmare il Dpcm per sbloccare gli aumenti di stipendio dei magistrati, per circa un miliardo di euro, previsti in base ad alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Un attacco diretto quello che emerge dal post social pubblicato in serata sulla bacheca del magistrato che, raggiunto dall’Adnkronos, si giustifica così: “Mi hanno hackerato il profilo facebook e sto andando al commissariato a denunciare. Non sono stato io a scrivere quel post sulla premier, ero in viaggio e quando mi sono accorto di quanto successo, e cioè che qualcuno aveva scritto quel testo sul mio profilo, ho provveduto subito a cancellarlo. Non immaginavo questo clamore, adesso sto andando a denunciare quanto successo al commissariato. Una cosa è non condividere le posizioni della premier, altro è insultare”.

La stessa Anm, l’associazione dei magistrati, ha giudicato “inappropriate le parole rivolte a Meloni”. “Il rispetto istituzionale – si legge nella notta diffusa – è il prerequisito di ogni interlocuzione fra magistratura e governo. Per questo riteniamo profondamente inappropriate le parole rivolte alla presidente del Consiglio sui social da un magistrato di Roma. Ne prendiamo le distanze con fermezza”.

La premier, dal canto suo, aveva spiegato che “in coscienza non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati”. Parole diffuse dopo la decisione del Consiglio di Stato relativa agli adeguamenti degli stipendi dei magistrati calcolati male, con il governo chiamato a pagare la differenza, prevedendo la posta nella prossima Finanziaria. Si tratta di circa 970 milioni di euro. “Se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno, nomini pure il commissario – ha spiegato Meloni raggiunta al telefono dall’Adnkronos – Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità”.

Secca la replica dell’Associazione nazionale magistrati, attraverso il vice segretario Stefano Celli: “Il governo decide, ma se ci sono dei margini faremo un ricorso. Utilizzeremo gli strumenti che l’ordinamento ci riconosce per far valere i nostri diritti, che sono gli stessi diritti degli altri cittadini: dunque eventualmente valuteremo il ricorso”.

Redazione

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Ciro Cuozzo