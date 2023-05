Il Domani e su Repubblica pubblicano due lunghe inchieste sulle società e sugli affari della madre e dell’entourage stretto della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La storia era parzialmente nota ma si arricchisce di particolari significativi, tutti però che riguardano solo la cerchia stretta dell’attuale Presidente del Consiglio ed in particolare sua madre Anna Paratore e Milka Di Nunzio, una delle migliori amiche di Giorgia. A quanto si legge in particolare sul Domani, è il 2012 quando le due acquistano le quote di una società, la Raffaello Eventi srl, che per qualche anno ha gestito il B-Place, un locale alla moda a Roma, in zona Eur. Il costo di acquisto è decisamente modesto: 2000 euro ciascuna, per un totale quindi di 4000 euro.

Fin qui una storia già nota. La novità che in particolare il Domani svela è che quattro anni dopo, nel 2016, anno della candidatura di Giorgia a Sindaco di Roma, le quote vengono rivendute ad una cifra circa 20 volte superiore a quella dell’acquisto, e in particolare a 39 mila euro per Milka Di Nunzio e a 48 mila per la mamma di Giorgia, Anna Paratore. Il pagamento sarebbe stato assai dilazionato nel tempo: 30 rate mensili fino a luglio 2018. La plusvalenza, si legge sempre nell’articolo, sarebbe dovuta “alla rinuncia dei crediti”, a fronte del fatto – si fa notare – che i crediti esigibili sarebbero stati 103 mila euro. E queste cifre, nonostante ci fossero in effetti crediti da esigere, alla redazione del Domani fanno sorgere sospetti. La società, precisa sempre il Domani, sarebbe poi stata rivenduta nello stesso anno a un uomo originario del Pakistan, con permesso di soggiorno in scadenza e residenza presso la mensa degli indigenti della Comunità di Sant’Egidio: un commercialista da noi contattato ci conferma che operazioni di questo tipo, con vendite a nullatenenti, sono a volte messe in atto quando ci si vuole liberare di società “decotte”.

L’articolo invece su Repubblica questa mattina si propone l’obiettivo di smontare la principale narrazione meloniana, quella dell’”underdog”, della sfavorita che nonostante tutto e nonostante tutti, ce la fa e riesce ad emergere, immortalata nel buon successo editoriale a firma dell’attuale Premier, il libro “Io sono Giorgia”. Secondo Repubblica, questa narrazione sarebbe quanto meno poco realistica su molti punti. I dubbi che l’inchiesta di Repubblica pone riguardano innanzitutto l’appartamento alla Cammilluccia, zona residenziale decisamente costosa di Roma Nord, dove Giorgia e la sua famiglia nel 1979 si trasferiscono dalla Garbatella, dopo l’abbandono del padre trasferitosi improvvisamente in Spagna: acquistato per 47 milioni di lire dalla madre della Premier quando questa aveva 3 anni e quando, secondo ciò che risulta a Repubblica, la mamma di Giorgia al tempo aveva un reddito annuo di 6 milioni. L’inchiesta poi si occupa del padre che nel libro viene descritto con durezza, come un uomo egoista e distaccato. L’uomo si trasferisce in Spagna dove acquista proprietà di grande valore e che nel 1995 viene arrestato e condannato a 9 anni di carcere per traffico di stupefacenti dal Marocco: storia già nota, peraltro. Sempre Repubblica ricostruisce gli affari della mamma della Premier, prevalentemente nel settore immobiliare, con alcune operazioni imprenditoriali di successo, tutte a Roma e dintorni. Tutto fuorché “underdog”, quindi, secondo Repubblica: quella narrazione non reggerebbe affatto.

Giorgi Meloni ieri aveva risposto a Domani in maniera molto categorica: «Non so nulla della società in Spagna e anche mia madre non ne rammenta nulla. E confermo di non aver avuto alcun rapporto con mio padre da quando ero ragazzina, né li ha più avuti mia madre», ha dichiarato la Premier per poi incalzare: “Perché se gli illeciti non ci fossero, come io sono certa che sia, allora quale è l’obiettivo di questo presunto scoop? Ve lo dico io. Mettere un po’ di fango nel ventilatore e accenderlo. Sperando che, comunque vada, un po’ di fango rimanga attaccato. Colpire tutte le persone che mi sono vicine, che mi vogliono bene, a una a una, giorno dopo giorno. E farmi perdere la calma, la lucidità, nella speranza che faccia qualche passo falso. Ma non accadrà, perché io so esattamente chi sono. Sono una persona onesta e libera, e mi sono convinta che sia proprio questo a farvi impazzire. Perché significa che nella vita si può fare qualcosa di grande senza doversi comportare in modo squallido o compiacere persone meschine. Qualcosa che altri, evidentemente, non possono rivendicare con la stessa forza. Fatevene una ragione, mi vedrete camminare sempre a testa alta.”

Redazione

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi