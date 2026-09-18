Caro direttore,

lo start ha dato il via. Tutti a bordo auto. Ma di una certa cilindrata. Il Governo Meloni ha partorito un provvedimento che sta facendo discutere pesantemente. Lo scopo, diciamoci la verità, è quello di far recuperare smalto e velocità all’Esecutivo. I sondaggi riservati sono allarmanti per il centrodestra. Non è il provvedimento in sé criticabile, però è demagogico, elettorale, berlusconiano. Ma ci può stare, soprattutto ora, per compensare il caro carburante. Quel che sinceramente deprime è che in assenza di riforme vere, e scelte importanti, il Governo di Giorgia Meloni, ossia la destra, dopo ben 4 anni di gestione alla guida della Nazione, rischia di ridursi solo a quello. Il Governo che tolse il bollo! Dopo secoli arrivò la destra al governo e cosa fece? Tolse solo il bollo auto a molte auto. Tra l’altro, solo provvisoriamente. Giusto il tempo di andare al voto.

Non sono in grado di valutare gli effetti di tale scelta sul piano elettorale. Ma non credo proprio che gli Italiani si lasceranno incantare. Non credo che il popolo apprezzerà e si esalterà. Gli elettori di centrodestra a bordo auto andranno in massa alle urne tra un anno? Sinceramente ho grandissimi dubbi. Dovrebbero lasciarsi incantare dal melodioso canto di queste sirene? Staremo a vedere. Un po’ triste però, me lo si lasci dire, per coloro che per tutta una vita hanno scelto, specialmente in tempi non facili, di militare e sostenere le ragioni della Destra Politica. Le aspettative e i sogni erano altri, grandi e strutturali, capaci di incidere in meglio nella vita dei cittadini in maniera profonda. Non certamente “liberandoli” per un solo anno dal pagamento di un bollo. Mi pare, sinceramente, come dare una caramella ad un bimbo ignorando completamente tutte le sue reali necessità. Ma evidentemente ragiono in un modo che viene considerato fuori tempo. Faccio riferimento ad un mondo in estinzione. Ma non mi si venga a dire che la Politica vera si fa così! I nostri padri ci hanno insegnato ben altro.

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Amedeo Laboccetta