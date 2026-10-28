Il Parlamento sembra l’antico Hotel Gallia di Milano, dove si svolgeva il calciomercato. Con la nuova legge elettorale, voluta dalla maggioranza di centrodestra, le forze non esentate dovranno raccogliere fino a circa 450 mila firme per presentare le liste su scala nazionale: una soglia enorme, difficilmente raggiungibile per partiti e movimenti privi di rappresentanza parlamentare. È così che si è aperto il mercato dei parlamentari. Le «squadre» più forti, cioè i partiti con gruppi parlamentari, prestano deputati e senatori per consentire ad alleati e movimenti di superare l’ostacolo delle sottoscrizioni.

Elly Schlein e i vertici del PD hanno favorito il passaggio del senatore Andrea Crisanti alla componente di Rifondazione Comunista. Giuseppe Conte ha fatto altrettanto con il senatore Luigi Nave, uscito dal gruppo M5S per agevolare Progetto Civico Italia di Alessandro Onorato e Avanti-PSI di Enzo Maraio. Bettino, a sentirne parlare, si starà rivoltando nella tomba. Giorgia Meloni non è da meno: i deputati Luca Sbardella e Manlio Messina sono passati al gruppo Misto per consentire a Sud Chiama Nord di Cateno De Luca di costituire una propria componente alla Camera. Riccardo Magi, dopo giri e rigiri, ha chiesto di formare un gruppo con l’inossidabile Bruno Tabacci e Aboubakar Soumahoro, ricordato anche per il suo ingresso a Montecitorio con gli stivali. Infine, il «rosso-bruno» Marco Rizzo ha trovato una sponda nel senatore Antonio Guidi, passato a Italia Domani. Il mercato dei parlamentari mette in luce il paradosso di un sistema che, mentre dichiara di voler contenere la frammentazione, finisce per favorire accordi di convenienza e passaggi strumentali. La responsabilità politica ricade sulla maggioranza che ha voluto questa legge elettorale. Le grandi manovre sono cominciate e si preannuncia una campagna elettorale combattuta. I sondaggi, diffusi a getto continuo, avvicinano entrambi gli schieramenti alla soglia del 42 per cento prevista per ottenere il premio di governabilità: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Se entrambi i poli superassero quella soglia, sarebbe decisivo il risultato relativo.

Questo scenario mette in discussione le ambizioni di Azione e del suo leader Carlo Calenda, che punta a giocare un ruolo decisivo nella partita per Palazzo Chigi. Il suo partito vale circa il 3 per cento, con qualche decimale in più o in meno secondo i sondaggi. Calenda sembra puntare a impedire che uno dei due schieramenti prevalga nettamente, per trasformarsi nell’ago della bilancia e condizionare la formazione del governo, scegliendo se favorire Giorgia Meloni oppure Elly Schlein o Giuseppe Conte. Ma, almeno per ora, i numeri non sembrano offrirgli le condizioni per realizzare questa strategia. Calenda vorrebbe ballare da solo, forte di quel 3 per cento che considera sufficiente a renderlo indispensabile; rischia, invece, di ritrovarsi senza musica e senza un ruolo determinante. Una versione aggiornata di Ghino di Tacco? Il paragone, però, finisce qui: Craxi aveva un peso politico ed elettorale che Calenda deve ancora dimostrare di possedere. Resta allora una domanda: che cosa farà Calenda davanti a uno scenario diverso da quello auspicato? Continuerà a inseguire l’ambizione di condizionare entrambi gli schieramenti oppure dovrà prendere atto che, senza una forza elettorale adeguata e senza un’intesa politica, il ruolo dell’ago della bilancia rischia di restare una pretesa?

© Riproduzione riservata

Biagio Marzo