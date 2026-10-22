Quando l’energia costa cara, non bastano né una “narrazione” né un “rinvio”. Stavolta è toccato al Regolamento europeo sul metano. Il 20 ottobre, su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ha deciso una procedura d’urgenza per rinviare di un anno gli obblighi per gli importatori di gas, petrolio e carbone, che sarebbero scattati il primo gennaio 2027: avrebbero tempo fino al 31 maggio 2029 per dimostrare che le forniture del 2028 rispettano standard di misurazione, rendicontazione e verifica equivalenti a quelli europei. Bruxelles assicura che l’impianto della legge resta intatto. Se si manterrà il testo senza ulteriori emendamenti, potremmo farcela.

Il rinvio nasce dalla pressione dei governi e di una parte dell’industria: la lettera di Macron a Von der Leyen, poi le insistenze di Washington, il fronte dei Paesi, Italia compresa, (che chiedevano tre anni). Il pretesto è la sicurezza degli approvvigionamenti, scossa dalla guerra con l’Iran. Il Regolamento non ferma le importazioni, chiede di sapere quanto metano viene disperso di quello che compriamo. Lo spauracchio del crollo delle forniture si sgonfia di fronte ai numeri: secondo Data Desk, il gas effettivamente soggetto alle regole rappresenta circa il 4% dei consumi in Italia e in Germania e l’1% in Spagna.

Le fragilità italiane ed europee derivano dall’esposizione al fattore Hormuz, non da Bruxelles. I prezzi dipendono dalle criticità lungo la catena del valore dei carburanti. E, secondo le organizzazioni ambientaliste, la Commissione ha già ammesso che il rinvio non aumenterà l’offerta né abbasserà i prezzi. Secondo Giorgia Meloni, “le nuove prescrizioni imposte agli importatori rischierebbero di ridurre ulteriormente l’offerta disponibile e di generare nuove pressioni sui prezzi”. Le regole sono in vigore dal 2024 e un anno di rinvio non è un anno di gas in più, ma un anno di incertezza in più. Il metano disperso impoverisce tutti e aumenta l’impatto sul clima, essendo un gas serra 80 volte più potente della CO2. Chi ha già investito in misurazione, e riduzione, come molti operatori italiani dell’OGMP 2.0, vede premiato chi è rimasto fermo. Più di cinquanta organizzazioni dell’Osservatorio Europeo sul metano chiedono di impedire che il rinvio diventi l’inizio di una ritirata. Secondo Léa Pilsner, direttrice per la politica energetica di Environmental Defense Fund Europe, «l’Europa non può permettersi di perdere un altro anno nella lotta al metano. Ogni ritardo significa più gas sprecato, costi più alti e più danni al clima». Il tempo in più deve servire ad accelerare l’attuazione.

La questione ci riguarda direttamente. L’Italia ha sostenuto il rinvio nonostante gli impegni assunti nel PNIEC e nella Carta di Venaria, mentre in Senato è in discussione un disegno di legge sulle sanzioni. Se Roma chiede più tempo a Bruxelles e, nel contempo, indebolisce la normativa nazionale, non ottiene maggiore flessibilità: perde credibilità. Paesi come Algeria ed Egitto hanno interesse a ridurre le perdite e a recuperare il gas oggi disperso; sostenerli con assistenza tecnica e finanziamenti mirati trasformerebbe un obbligo europeo in uno strumento di politica estera. Il rinvio c’è. Il compito di chi governa è far sì che resti un anno, non l’anticamera di una revisione: un anno per definire il piano sanzionatorio, accreditare i verificatori, completare le certificazioni, rendere operative le autorità. Se lo sprechiamo, non mancherà il metano: mancherà la fiducia.

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Massimo Micucci