Da una parte la politica, dall’altra la protesta degli autotrasportatori che sta creando disagi importanti ma che, almeno via social, viene appoggiata dalla maggior parte dei cittadini. In mezzo una distanza siderale tra i rappresentanti istituzionali (di qualsiasi schieramento) e chi vive quotidianamente una realtà difficile, segnata dall’inflazione, da una pressione fiscale sempre in aumento, dal costo insostenibile del carburante, da stipendi fermi al palo da decenni e da un potere d’acquisto pressocché dimezzato rispetto a 20 anni fa.

La politica non vede o fa finta di non vedere, parla solo attraverso promesse irrealizzabili (le foto dell’ex premier Giuseppe Conte in mezzo ai camionisti sono pura propaganda elettorale), o con piccoli contentini (viene definita imbarazzante la proposta del ministro del MIT Salvini fatta durante l’incontro di martedì 20 ottobre) o con la solita, puntuale repressione. Da Piantedosi a Urso, passando per Lollobrigida (vi ricordate il Frecciarossa fermato a comando?) e lo stesso Salvini (che forse dimentica di non essere più il responsabile del Viminale), i ministri del governo Meloni adesso minacciano di identificare e punire i camionisti campani, pugliesi, lucani, calabresi e siciliani (la protesta interrotta era solo una fake news…) protagonisti di un blocco che sta paralizzando giorno dopo giorno il Mezzogiorno e che sembra destinato ad allargarsi al Centro Italia, creando disagi “più gravi del Covid” secondo Coldiretti.

E’ una protesta forte, apparentemente pacifica anche se ci sono testimonianze di autotrasportatori minacciati e costretti con la forza, con pneumatici bucati e perquisizione del mezzo, a partecipare al blocco (ma su questo ci saranno gli accertamenti di Procura e forze dell’ordine). Una protesta che porterà nei prossimi giorni la grande distribuzione a chiudere le serrande di migliaia di supermercati, con ripercussioni anche sulla raccolta dei rifiuti, sui trasporti (soprattutto quelli su gomma, con gravi conseguenze anche per le ambulanze e, in generale, per tutti i trasferimenti in ambito sanitario) e sull’approvvigionamento di beni e farmaci di prima necessità.

Una protesta mai vista negli ultimi decenni in Italia, figlia di una situazione senza precedenti, dopo gli aumenti registrati prima con la pandemia e poi con le guerre che hanno interessato l’Ucraina e il Medio Oriente. Una protesta sottovalutata nei primi giorni da quella politica che adesso minaccia sanzioni, arresti, paventa le solite infiltrazioni mafiose senza rendersi conto che tutto quello che sta accadendo è una diretta conseguenza di decenni di improvvisazione istituzionale, di pura propaganda, di supercazzole che oggi non fanno più ridere e non tengono più a bada i cittadini.

Sembra di rivivere i primi giorni dell’emergenza Covid, quando supermercati e farmacie venivano presi d’assalto in vista del lockdown. Al momento sono diverse le università, a Napoli la Federico II e l’Orientale, ad aver già istituito la Dad, la didattica a distanza fino a data da destinarsi. Il ministro Salvini, per ora, ha pensato bene di convocare un tavolo con le parti coinvolte martedì 27 ottobre. La sintesi migliore per rimarcare la distanza siderale che c’è tra chi occupa le stanze dei bottoni e chi ogni giorno deve tirare a campare, vessato da uno Stato che non fa lo Stato.

Poco dopo le 18, ecco il bilancio del Viminale che ha avviato un’azione a tappeto per l’identificazione di quanti stanno attuando “in forma illegale presidi stradali che intralciano la circolazione, soprattutto in Campania”. Sono centinaia i soggetti già controllati: 1.339 identificati, 71 denunciati, 242 sanzionati sul piano amministrativo. Inoltre, il Viminale questa notte ha disposto la scorta di numerosi mezzi di trasporto, 500 soltanto in Campania, garantendo il regolare svolgimento di molte attività di carico e scarico. In serata il ministro Piantedosi ha convocato una riunione in collegamento con prefetti e questori delle province interessate anche al fine di sollecitare la massima attenzione su possibili infiltrazioni criminali.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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