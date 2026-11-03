A poche ore dall’election day, si è aperta una frattura rilevante nel campo democratico in una delle elezioni più seguite a livello nazionale. Parliamo della corsa per un seggio al Senato nel Michigan, dove il democratico Gary Peters lascerà il posto a uno tra Mike Rogers, ex deputato repubblicano con credenziali forti per quanto riguarda l’intelligence e la sicurezza nazionale, e Abdul El-Sayed, un candidato trasformativo dal punto di vista della comunicazione politica e dalle posizioni progressiste su diversi temi, tra cui la sanità, i dazi e l’industria.

La frattura si consuma nel corso del fine settimana, proprio a ridosso delle elezioni di oggi, a causa di Haley Stevens, (ancora per poco) deputata dem che aveva cercato la nomination democratica alle primarie, perdendo per poche migliaia di voti proprio contro El-Sayed. Stevens, infatti, ha deciso nelle ultime ore di ritirare l’endorsement formale al suo avversario alle primarie, per spostarlo verso il suo sfidante repubblicano. È una mossa importante, che merita di essere analizzata su più fronti. In primis, Stevens contraddice sé stessa, dato che durante le primarie aveva parlato espressamente del pericolo di affidare a Mike Rogers il seggio al Senato, definendolo uno scherano trumpiano che avrebbe seguito pedissequamente le indicazioni del Presidente. Più importanti, però, sono le considerazioni in termini elettorali: secondo il portale Votehub, già quasi due milioni di cittadini del Michigan hanno votato anticipatamente, annullando quindi almeno parte dell’effetto che l’endorsement potrebbe avere. Inoltre, una decisione così prossima al voto arriva tardi, quando la gran parte degli elettori ha già deciso per cosa e perché si recherà al voto.

Bisogna considerare anche altri tipi di segnali. Per esempio, il gruppo democratico alla House of Representatives sembrerebbe essere pronto a espellere Stevens, anche se il gesto sarebbe solamente simbolico, dato che la candidatura alle primarie per il Senato non consente di candidarsi contemporaneamente anche alla House. Sempre come gesto simbolico, diversi membri dello staff di Haley Stevens hanno dato le dimissioni per protesta contro la scelta. Dall’altro lato, invece, la campagna di Abdul El-Sayed ha chiuso una delle giornate più prolifiche dal punto di vista dei finanziamenti, ottenendo 1,2 milioni di dollari nelle 24 ore successive alla conferenza di Stevens.

Tra poche ore sapremo il risultato finale delle elezioni, e il Michigan sarà uno dei principali termometri dell’umore del Paese. La dimostrazione della volontà di cambiamento si leggerà anche in un referendum che lo Stato del Michigan propone ogni 16 anni, in cui si chiede agli elettori se sia necessario convocare un’assemblea costituente per modificare la Costituzione statale. Per la prima volta in mezzo secolo, sembra che il referendum abbia buone possibilità di passare.

Inoltre, l’elezione al Senato ci dirà qualcosa sul conflitto tra le diverse componenti del Partito democratico: se El-Sayed vincerà, il movimento progressista dimostrerà la sua forza, la capacità di proporre idee popolari e maggioritarie (almeno in uno Stato, e con le particolarità del caso). Al contrario, una sconfitta di El-Sayed sarà un punto a favore dei moderati che auspicano una svolta verso il centro anche in vista delle elezioni del 2028, che da domani diventeranno la principale preoccupazione di entrambi i partiti, indipendentemente dalla corrente.

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Michele Luppi