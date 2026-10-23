La tensione continua ad essere alta per domani, e scatta l’allarme per la possibile presenza di gruppi anarchici. E la politica si anima. «La mia vera paura è la saldatura che sta avvenendo tra la sinistra antagonista e l’Islam fondamentalista», dichiara il vicepremier Matteo Salvini, che aggiunge: «Davanti a queste violenze non ci può essere nessuna giustificazione, la presenza di minori ai cortei rappresenta un fallimento educativo per le famiglie». Il ministro dei Trasporti ricorda anche che «non basta frequentare la scuola per avere diritto alla cittadinanza italiana», ribadendo il sostegno alla proposta di legge della Lega a firma Iezzi sulla revoca della cittadinanza a chi commette reati e la non concessione della stessa ai minori con precedenti penali. Il vicepremier ritiene che non ci siano ingerenze straniere dietro le proteste, piuttosto «una saldatura tra sinistra e No Tav, pro-Pal, antagonisti dei centri sociali, anarchici e la manovalanza dei maranza».

Della stessa opinione anche Carlo Calenda, leader di Azione: «Se questo teppismo diffuso che abbiamo visto sabato scorso a Milano si salda con l’antagonismo politico, anzi meglio, se verrà incanalato dall’estremismo politico, penso a gruppi come Askatasuna o Cambiare Rotta che hanno già dimostrato di saper praticare la violenza, allora sì che può diventare molto pericoloso. L’antagonismo politico ci sta già lavorando sopra». Calenda è convinto, a differenza di Salvini, che lo zampino di qualcuno ci sia: «Nella proposta che abbiamo chiamato “Scudo Democratico” chiediamo che vengano estesi i poteri dei nostri Servizi per indagare sui finanziamenti occulti dei vari profili per poi riferire al Parlamento. Ha ragione il ministro Crosetto, il rischio che la politica venga condizionata da interferenze straniere esiste. È già successo con i russi in Romania, ma pensate anche ai falsi profili che rilanciano qui da noi i contenuti di Vannacci».

Intanto il Guardasigilli, Carlo Nordio, rivendica: «Il fermo preventivo è una delle poche forme di deterrenza». I fermi, chiarisce il ministro della Giustizia, «non comportano la detenzione dietro le sbarre ma almeno bloccano sul nascere queste iniziative violente». Non solo, Nordio sottolinea: «Una serie di arresti massicci nei confronti di minori non era mai avvenuta. Vi sono dei momenti in cui è necessario, purtroppo, spedire dietro le sbarre questi minori violenti. E il sistema carcerario minorile in questo momento è effettivamente in sofferenza. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione per cercare di risolvere questo problema, sia stanziando i pochi fondi che abbiamo per ampliare la capienza delle carceri giovanili, sia eventualmente, per trovare accordi in modo che alcuni settori di carceri e di istituti penitenziari destinati ai maggiorenni possano essere destinati ai minori».

Nel frattempo gli anarchici (mancavano loro) annullano il corteo da loro organizzato per unirsi alle altre manifestazioni: «Riteniamo importante riconoscere la portata di ciò che si sta muovendo nelle strade di Milano e non solo, senza ignorare le nuove possibilità di incontro e conflitto che si possono aprire in questi momenti, ma annullare questo corteo non significa fare un passo indietro». Insomma, il «Piano Meloni» sta per essere testato. Che il Parlamento approvi la proposta di Azione e si lasci libero campo ai Servizi di indagare se vi sono delle ingerenze straniere o meno. Va detta una cosa: manifestare è l’essenza della democrazia; seminare terrore e distruzione è il seme che favorisce l’instaurarsi di un’autocrazia. Ai manifestanti l’ardua scelta…

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Christian Gaole