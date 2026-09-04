Discontinuità. La parola che anche quando non viene pronunciata si legge in filigrana sotto ogni dichiarazione di questi giorni. La reclamano i Cinque Stelle come condizione per sedersi al tavolo, la evocano a sinistra quanti chiedono un profilo politico dopo anni di civici, la danno per acquisita a destra quanti confidano che dieci anni di amministrazione abbiano stancato la città. Attorno a quel termine, più che attorno ai nomi, si sta organizzando la corsa a Palazzo Marino. Ed è lì che si annida l’equivoco.

Converrebbe dire con franchezza che la discontinuità avverrà comunque, per ragioni che non dipendono dal giudizio di nessuno: nel 2027 il sindaco non sarà Beppe Sala. Un ciclo lungo due mandati si chiude per esaurimento naturale, e chiunque vinca dovrà costruire un rapporto nuovo con la città. Rivendicare quella rottura come programma significa attribuirsi il merito del calendario. Che alcune direzioni vadano corrette è fuori discussione, e sarebbe ipocrita sostenere il contrario nella settimana in cui i bandi per la casa accessibile slittano per la seconda volta. È in fondo quello che Stefano Boeri chiama “difetto di crescita”. Ma correggere una direzione non è cambiare modello, e la confusione tra le due cose rischia di costare a Milano un anno di discussione sterile. Il limite del modello milanese non sta nella sua ambizione: sta nel punto in cui si è fermato, il confine amministrativo del Comune. L’attrattività ha funzionato al punto da generare effetti che quel perimetro non è più in grado di governare. Chi non può permettersi una stanza a 730 euro non lascia Milano: si sposta di venti chilometri e continua a lavorarci, a usarne i trasporti, a chiedere servizi a un’amministrazione che non lo conta tra i residenti. La casa e le economie, quelle nuove e quelle da far crescere, vivono su una scala e vengono trattate su un’altra, più piccola.

La risposta non è ripudiare quel modello, è completarlo. Una città metropolitana che sia davvero tale, dotata di poteri, risorse e responsabilità sulla scala in cui i milanesi già vivono e lavorano, è l’unica sede in cui il problema abitativo smette di essere un’emergenza da tamponare e diventa una politica. Vale per la mobilità, vale per le economie che qui nascono e altrove dovrebbero radicarsi. Non discontinuità, dunque, ma continuità rinnovata e reimmaginata: l’esatto contrario dell’amministrazione di mantenimento che il dibattito attuale, involontariamente, sta preparando.

In questa prospettiva i nomi contano meno di quanto si creda: conteranno se esprimeranno quella visione, saranno indifferenti se serviranno a rappresentare un’area. E se proprio di nomi si vuole discutere, nell’amministrazione in carica esistono figure capaci di incarnare un’idea virtuosa di continuità, dalla vicesindaca Anna Scavuzzo all’assessore al Bilancio Emmanuel Conte. Non è un endorsement, e non lo sarebbe neppure aggiungendone altri. È la presa d’atto che la politica milanese sta rischiando di avvitarsi su una domanda mal posta, se rompere o proseguire, quando la sola che meriti una risposta è dove finisce Milano. Perché è là, oltre il confine, che si decide se il modello che ha funzionato per una città possa funzionare per tutti quelli che la abitano senza risiedervi.

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Sergio Scalpelli