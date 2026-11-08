Stefano Pasta, che per la Comunità di Sant’Egidio segue un centro di sostegno in mezzo alle case popolari, sostiene che “dentro Corvetto ci sono tanti Corvetti”. In via San Dionigi la statua del Cristo benedicente, el Signurun per chi è cresciuto in zona, ha visto arrivare prima gli operai delle fabbriche della periferia sud, poi le famiglie straniere, infine gli artisti, e attorno alla parrocchia di via dei Cinquecento e ai circoli del rione quei mondi continuano a incrociarsi. Il primo di questi Corvetti lo attraversa chiunque entri a Milano dall’Autostrada del Sole, e quasi sempre senza accorgersene. Il raccordo corre all’altezza dei balconi, scavalca il piazzale e torna a terra verso piazzale Bologna; per chi abita lì sotto, da sessant’anni, fa da soffitto. Nel 2017 il Consiglio comunale ne approvò l’abbattimento dentro il Piano della mobilità, su emendamento di una consigliera leghista. Seguirono un concorso, vinto da studenti della Bicocca e del Politecnico che volevano farne un giardino sospeso come la High Line di New York, una petizione online sul portale del Comune e, lo scorso aprile, un progetto elaborato con il Politecnico che al suo posto disegna un viale alberato da via Marochetti a corso Lodi. Il costo stimato, a suo tempo, era di 35 milioni. I piloni sono ancora al loro posto.

Sul piazzale si incrociano sei strade. Una è corso Lodi, che poi non è altro che il tratto cittadino della via Emilia. La fermata della linea gialla risale al 1991 e porta in Duomo in un quarto d’ora, il che fa del Corvetto, con i suoi circa 36mila abitanti, una periferia piuttosto vicina al centro. All’angolo con viale Martini il chiosco di Giacomo vende più di duecento etichette di birra. Qualche isolato più in là comincia il quartiere Mazzini. Negli anni Trenta l’Istituto case popolari costruì attorno a piazzale Gabrio Rosa quattro grandi isolati a trapezio, il complesso di edilizia pubblica più grande che Milano avesse; fra il 1949 e il 1952 ne vennero aggiunti altri quattro, a ridosso dei primi. Nemmeno il Gratosoglio ha un blocco di case popolari di quelle dimensioni.

La cattiva fama del Corvetto nasce soprattutto in queste strade e torna sui giornali ogni volta che qualcosa va a fuoco. Modou Gueye, che in via Fabio Massimo guida il Centro internazionale di quartiere, a chi conosce il rione soltanto dai titoli consiglia di venirci a piedi e di fermarsi a parlare con i ragazzi. Il martedì via Mompiani si riempie con le bancarelle del mercato, gli anziani spingono il carrello e si contratta in parecchie lingue; il sabato tocca a via Oglio. Nelle stesse strade, in mezzo ai caseggiati, parrocchie e associazioni tengono aperti centri di sostegno e attività per i ragazzi. Il primo ottobre, in Prefettura, Comune, Municipio 4, Ats, Afol, Ufficio scolastico e Università Cattolica hanno firmato un protocollo triennale per la coesione sociale del rione, con una cabina di regia guidata dal prefetto; la Cattolica metterà a disposizione borse di studio per i ragazzi del quartiere che vogliono iscriversi all’università.

Piazzale Ferrara, poco distante, aspetta da anni il suo mercato coperto. Il cantiere è partito a maggio con la bonifica e fa parte di un intervento da 4,75 milioni che il Comune sta conducendo su via Sile, via Gamboloita, via Oglio e via Mincio, con marciapiedi più larghi e nuovi alberi; per il dopo Olimpiadi era previsto anche il rifacimento della piazzetta interna fra via Mincio e via Sile. Oltre il quadrilatero di via Ravenna la città si sfilaccia in campi e cascine fino all’abbazia di Chiaravalle. Dalla parte di viale Brenta il Corvetto somiglia già a un’altra zona. In via Romilli, nel marzo 2024, tre spazi d’arte hanno inaugurato nel giro di una settimana. Per la zona fra Brenta e la Fondazione Prada chi vende case ha perfino coniato un nome nuovo, SouPra. Con i Giochi il quartiere si è ritrovato, senza averlo chiesto, fra lo Scalo Romana a nord-ovest e l’Arena di Santa Giulia a sud-est, a poche fermate dall’uno e dall’altra. Le gare e gli atleti sono rimasti fuori dai suoi confini.

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Mario Alberto Marchi