In via Arcivescovo Romilli c’è un negozio di modernariato aperto da decenni e ha l’aria di un museo più che di una bottega. Pochi civici più in là, dal 2016, c’è una associazione che porta spettacoli dentro un condominio. Per anni la strada non ha avuto molto altro da offrire a chi veniva da fuori. Poi, nel marzo 2024, nel giro di una settimana sono comparse tre insegne nuove: la Fondazione Galleria Milano, una delle gallerie più longeve d’Italia, che per sessant’anni era rimasta in centro, prima in via della Spiga e poi fra via Manin e via Turati, MXM Arte, partita da Pietrasanta, e il project space itinerante velò. Bianca Trevisan, che dirige la Fondazione, racconta di incrociare sul marciapiede gente di ogni età e provenienza.

Da allora il Corvetto viene spesso indicato come il nuovo distretto dell’arte contemporanea della città. I murales hanno coperto parecchie facciate e il Comune ci ha portato il progetto di arte pubblica “Ora tocca a voi. Inside Out”. Quando Galleria Milano ha lasciato il palazzo nobiliare di via Manin per una strada di periferia, sui giornali si è parlato dell’inizio di una nuova epoca per l’arte milanese. Poco più a nord, la Fondazione Prada, aperta nel 2015 in largo Isarco, aveva già convinto i frequentatori del contemporaneo che oltre la circonvallazione valeva la pena di andare.

Prima che il mercato coperto di piazzale Ferrara chiudesse per i lavori, fra i banchi rimasti si cucinava, si riparavano biciclette e si organizzavano incontri. Era Made in Corvetto, nato con il programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo. In via Don Bosco il Circolo San Luis riunisce dal 1946 chi nel rione fa volontariato, e quest’anno è nato il Corvetto Football Club, iscritto in terza categoria come progetto sportivo e sociale.

Fra le gallerie e queste esperienze corre una distanza di pochi isolati che a volte sembra molto più lunga. Le prime portano visitatori e qualche investimento; le seconde le tiene in piedi chi nel quartiere abita. Il protocollo firmato in Prefettura il primo ottobre parla di scuola, salute, lavoro e legalità, e della cultura non si occupa. Toccherà al prossimo sindaco decidere se l’arte arrivata al Corvetto debba restare una vetrina per chi viene da fuori la sera o diventare qualcosa che il quartiere senta come proprio.

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Mario Alberto Marchi