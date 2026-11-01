Cambia la funzione stessa dell’istituzione: da amministrare, cioè gestire l’esistente, a provvedere, nel senso antico del verbo, che è vedere prima e mettere in conto chi deve ancora arrivare. Lo scopo, dice l’assessore Emmanuel Conte, non è assegnare terreni pubblici ma trasformare il patrimonio della città in case accessibili.

Ottantanove progetti, firmati da studi italiani ed europei. È la risposta arrivata martedì, alla chiusura dei bandi, al concorso per i due quartieri nuovi del Piano straordinario Casa del Comune di Milano: 52 per i 150mila metri quadri di Porto di Mare, a ridosso del Corvetto, 37 per l’area fra via Zama e via Salomone. Sulla casa accessibile, Milano attira idee e competenze. E sui lotti affidati direttamente agli operatori sono arrivate due offerte concrete, per l’ex Palasharp di Lampugnano e per via San Romanello a Quinto Romano: soggetti pronti a costruire e gestire alloggi con un affitto calmierato per decenni. Nessuna, per ora, sul piccolo lotto della Bovisasca.

A dire la qualità del piano, più ancora dei numeri, sono le scadenze. Diritto di superficie per novant’anni, canone vincolato per almeno trenta, diecimila alloggi in dieci: misure che scavalcano il mandato di chi le ha scritte, e parecchi di quelli che verranno. Più che un provvedimento, il Piano Casa è un metodo. Il Comune rinuncia a vendere le sue aree al miglior offerente, mette fino a 11 milioni per demolizioni e bonifiche, fissa le regole prima di cercare chi le accetti.

La parte più impegnativa è quella economica. Il canone medio massimo è di 90 euro al metro quadro l’anno, circa 400 euro al mese per cinquanta metri quadri, ed è già un tetto ritoccato: all’inizio era 80, e il primo giro di manifestazioni d’interesse aveva prodotto poco di sostenibile. Poi i conti rifatti con la Bocconi, nuovi parametri, due proroghe. Grandi cooperative e costruttori dell’Ance sono rimasti fuori; le due buste, a quanto risulta, vengono dal privato sociale. Poche per parlare di mercato, abbastanza per dire che il modello regge dove qualcuno ragiona su tempi lunghi. Per i masterplan la graduatoria è attesa il 10 dicembre.

Accanto ai bandi, il pubblico si prepara a fare di più. È la ragione della Società della Casa, la partecipata interamente comunale di cui la Giunta ha approvato a settembre le linee guida: comprare, recuperare e gestire alloggi esistenti, partendo da cinquecento-mille appartamenti, con Vienna come riferimento dichiarato. Il bersaglio è lo stesso: chi guadagna fra 1.500 e 2.500 euro al mese, troppo per una casa popolare e troppo poco per gli affitti milanesi. Infermieri, insegnanti, impiegati, i giovani che la città forma e poi accompagna alla tangenziale.

Per qualche anno nessun inquilino varcherà una di queste soglie, e chi vorrà giudicare il piano dalle chiavi consegnate lo troverà in ritardo. Conte, che sul dossier casa ha costruito anche la sua disponibilità alle primarie del centrosinistra, ha scelto di misurarlo lotto per lotto, senza abbassare le condizioni pur di far quadrare i numeri. Quella che chiama “l’emergenza delle emergenze” non si chiude con un bando riuscito. Comincia a chiudersi quando il Comune mette in campo aree, regole e risorse proprie per offrire le case che il mercato, da solo, non offre.

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Mario Alberto Marchi