“Da New York a Berlino arriva un’indicazione netta. Facciamo la nostra parte anche a Milano”. Pierfrancesco Majorino l’ha scritto su Instagram con il tono di chi annuncia una linea, non un’ispirazione. Silvia Sardone gli ha risposto evocando l’”islamo-comunismo” di Zohran Mamdani, e così facendo ha confermato che il paragone ha colpito nel segno. Il “Mamdani milanese” resta un’immagine, un’iperbole. Ma liquidarla solo come una posa sarebbe un errore.

Da mesi il centrosinistra vive dentro un dogma: a Milano si vince al centro. Lo ha insegnato la stagione delle amministrazioni Sala, lo ripete il sondaggio che dà Mario Calabresi in testa nelle primarie. Il profilo rassicurante, il giornalista che non spaventa i ceti produttivi, il nome che tiene insieme la Milano delle torri e quella dei cortili. Domenica, però, Berlino ha consegnato il 25,7% alla Linke e l’affluenza è salita di oltre undici punti. Dieci mesi prima era toccato a New York, con un trentaquattrenne che parlava soltanto di affitti. Metropoli ricche, progressiste e carissime, esattamente come la nostra. La domanda non è se Majorino sia Mamdani: Majorino è Majorino. È se Milano sia ancora la città che quel dogma presuppone.

I numeri e la fotografia che riportiamo in questa pagina fanno sorgere dubbi. La composizione sociale e probabilmente culturale di Milano è cambiata negli ultimi quindici anni. C’è un modello di sviluppo formidabile, da preservare, ma che va corretto: affitti saliti del 49% in sette anni, i lavoratori poveri cresciuti, il ceto medio che abbandona la città, metà degli elettori che alle urne non va più. Siamo certi che una città così domandi ancora moderazione? O invece potrebbe cercare qualcuno, a sinistra come a destra, disposto a rovesciare il tavolo?

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Sergio Scalpelli