Un professore di liceo che nel weekend fitta la sua camera da letto e si accomoda sul divano di casa per “arrivare a fine mese e pagare il mutuo“, una partita iva che compra casa ma per non andare in affanno la fitta in occasione dei grandi eventi (e si accomoda sul divano di amici) e una coppia di medici, genitori di una bimba di pochi anni, che arrivano alla fine del mese solo se non si presentano spese impreviste. Sono due storie diverse ma che fotografano tutte le difficoltà di vivere oggi in una città come Milano dove affitti e costo delle case ha raggiunto cifre esorbitanti ma, più in generale, la vita quotidiana è diventata un lusso anche per quella che fino a poco tempo fa era considerata la classe borghese.

Il professore che dorme sul divano nel week

Mattia (nome di fantasia), 47 anni, è un docente che, per riuscire a rientrare nelle spese mensili, da qualche anno ha deciso di trasformare la casa che ha acquisto in un B&B. Così nel fine settimana affitta la sua camera da letto, condivide il bagno con i clienti di turno e la sera si accomoda sul divano per dormire. “Lo faccio perché con lo stipendio da docente, poco meno di 1600 euro, non riesco più a vivere in questa città” racconta al Riformista. “Tra le spese per il mutuo, le bollette, la spesa e altri costi fissi, arrivo a malapena al 20 del mese. Così ho deciso di sacrificare parte della mia casa per arrotondare e sopravvivere senza troppi affanni”. Perché è di sopravvivenza che si parla. Mattia dal venerdì alla domenica non ospita solo clienti ma rinuncia alla propria privacy. “I miei vestiti li sposto di continuo perché bisogna garantire un servizio e non posso fittare una camera con le mie cose all’interno”.

La partita iva e le “tredicesime” fittando casa

Altra storia singolare è quella di Nunzio, 38 anni, che vive e lavora a Milano dal 2021. Nel 2024 riesce a comprare l’appartamento in cui era in fitto grazie anche all’aiuto dei genitori. Le spese però non finiscono mai, lo stipendio è sempre lo stesso da tempo e quindi la decisione è scontata: “Quando ci sono ferie importanti o la Milano Fashion Week, fitto casa per tutta la settimana e chiedo asilo ad amici. Se il divano non è disponibile, allora mi organizzo per tempo e torno una settimana dai miei genitori in provincia di Napoli”. Conti alla mano, fittare casa per 3-4 settimane l’anno, in occasione degli eventi cool della città meneghina, consenta a Nunzio di racimolare “almeno altri due-tre stipendi”. “Sono una partita iva – precisa – diciamo che con questa operazione mi assicuro un paio di ‘tredicesime’ ogni anno”.

Poi c’è la storia, raccontata dal Corriere della Sera, di una famiglia di medici che, incredibile ma vero, va in difficoltà appena si presenta una spesa imprevista. E’ la testimonianza di Alberto M. Settembrini, un medico chirurgo che racconta la vicenda alla rubrica delle lettere della Cronaca di Milano del Corriere della Sera, “Noi cittadini”, curata da Giangiacomo Schiavi.

La coppia di medici in crisi alla prima spesa improvvisa

Il professionista spiega di vivere “in una casa in affitto con mia moglie, anche lei medico”. La coppia ha una figlia piccola, “per la quale abbiamo scelto un asilo privato: lo riteniamo più adatto e sicuro, ma con un impegno economico significativo”. Complici anche altre vicende familiari “e problemi lavorativi dei miei fratelli ai quali debbo pagare un mutuo”, la situazione è diventata paradossale: “Guadagno bene, lavoro molto, ma non riesco a mettere da parte nulla. Ogni mese le entrate vengono assorbite dall’affitto, dalle spese familiari, da un immobile ereditato e dalle relative imposte. Non parliamo di spese stravaganti o di uno stile di vita lussuoso, ma dei costi necessari per mantenere un tenore di vita che, fino a qualche anno fa, sarebbe stato considerato assolutamente normale per una famiglia di professionisti”.

Una famiglia composta da due medici che oggi fa fatica ad arrivare alla fine del mese fino a qualche tempo fa poteva essere l’inizio di una barzelletta. Ma nel 2026 in Italia, e soprattutto in città care come Milano, purtroppo non lo è. “Quest’estate – racconta il medico – in concomitanza con le scadenze fiscali, mi sono trovato in difficoltà nel rispettare alcune rate del mutuo. Ne è derivata una segnalazione creditizia che oggi mi impedisce persino di rinnovare il contratto di noleggio a lungo termine dell’auto. Ed è questo l’aspetto che trovo più amaro: continuo a lavorare, a produrre reddito, a pagare le tasse e assumermi le mie responsabilità, ma basta una difficoltà in più per finire in un meccanismo dal quale è complicato uscire. Non sono povero, certamente. Ma non sono nemmeno ricco. Appartengo a quella che chiamiamo classe media, una categoria che un tempo poteva permettersi una vita serena, qualche soddisfazione e la possibilità di costruire un futuro”.

Poi la conclusione: “Oggi, almeno a Milano, questa serenità sembra essere diventata un privilegio. E mi domando: se una famiglia con due redditi da medico arriva a fine mese senza risparmiare, che cosa sta accadendo alla classe media? E soprattutto, quale futuro possiamo immaginare per chi ha redditi più bassi?

Non cerco commiserazione. Mi considero, anzi, una persona fortunata. Sono tra quelli che lavorano e guadagnano anche discretamente, ma che vedono progressivamente ridursi la propria sicurezza economica: un imprevisto ti manda in crisi. Faccio parte di quelli che non rientrano nelle statistiche della povertà, e che a Milano stanno vivendo un progressivo e silenzioso impoverimento. Credo sia giusto parlarne”.

Giovanni Pisano

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Ciro Cuozzo