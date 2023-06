Sono trascorsi quattro giorni dall’arresto di Marcello Minenna e la vicenda si tinge di giallo mano a mano che si aggiungono dettagli. L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, ex assessore M5s del Comune di Roma e attuale assessore all’ambiente della Regione Calabria, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari.

Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche l’ex parlamentare della Lega Gianluca Pini, non più in carica dal 2018, e funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. Secondo l’ipotesi accusatoria della procura di Forlì, Pini avrebbe ottenuto un appalto milionario dall’Azienda Usl Romagna per la fornitura di mascherine, nonostante non esistesse nessuna specifica attitudine aziendale, lucrando così anche sulla pandemia del 2020. Si tratterebbe di una truffa dal valore di oltre tre milioni e mezzo per fornire all’Ausl Romagna milioni di mascherine che in quel momento, nelle strutture sanitarie, erano pressoché introvabili.

La procura di Forlì contesta all’ex parlamentare leghista il reato di truffa per la fornitura di mascherine, importate dalla Cina, prive delle necessarie certificazioni. La fornitura delle mascherine inidonee, cioè prive dei requisiti e con false certificazioni, sarebbe cominciata nei primissimi giorni della pandemia. Risale infatti al 16 marzo 2020 un accordo quadro fra la Codice srl, rappresentata dall’ex parlamentare leghista Gianluca Pini e l’Ausl Romagna.

Secondo le ipotesi della Procura, determinante è stata, da parte dell’Agenzia delle Dogane, la connivenza nell’importazione. Di accuse simili doveva rispondere Mario Benotti, morto a Roma due giorni fa. Era entrato nel fascicolo di inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l’acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina durante la pandemia di Covid.

Le due vicende sarebbero dovute essere al centro dell’attività della Commissione parlamentare (bicamerale) di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 se fosse già stata operativa. L’iter per la sua istituzione è stato avviato lo scorso 19 maggio dalla Commissione Affari sociali di Montecitorio.

