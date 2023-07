Il Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Marcello Minenna, ex direttore dell’agenzia delle Dogane (poi assessore regionale in Calabria) finito ai domiciliari lo scorso 22 giugno nell’ambito di una inchiesta per corruzione della procura di Forlì. Il Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato la misura cautelare dopo l’istanza presentata dai difensori, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri. Minenna è sotto indagine per presunti favori all’imprenditore ed ex deputato leghista Gianluca Pini.

Era stato arrestato nell’ambito dell’indagine su una truffa milionaria sulle mascherine nei primi giorni del Covid. Secondo la ricostruzione della Procura di Forlì, tra Minenna e Pini c’era un “pactum sceleris“, un patto di scelleratezza, secondo cui Pini aveva promesso a Minenna di “accreditarlo all’interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Dg dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva”. Minenna, continuano i pm,”accettava le promesse in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica”, in particolare “alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci” fra cui le mascherine al centro dell’inchiesta. Ricostruzione tutta da dimostrare nelle successive fasi giudiziarie.

Secondo i legali, che si sono visti accogliere l’istanza presentata al Riesame, “non era corretta la competenza territoriale della Procura né erano fondati gli elementi della misura restrittiva come andavano esclusi quelli indiziari dell’accusa”. Non l’avvocato D’Atri non c’erano dunque il pericolo di inquinare le prove né di reiterare il reato.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo