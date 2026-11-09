La mobilità non è soltanto una questione di collegamenti. È una vera e propria infrastruttura economica. Determina la competitività delle imprese, orienta le scelte dei turisti e la capacità dei territori di attrarre investimenti. Con la fine del Pnrr la sfida cambia: non basta realizzare opere, occorre trasformarle in servizi e crescita duratura. È il filo del confronto sui trasporti al Policy & Business Forum di Urania, tra politica, industria e ricerca.

Per Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia alla Camera, l’Italia ha le competenze per costruire le infrastrutture sostenibili di cui ha bisogno. La priorità è però garantire continuità agli investimenti dopo il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In quest’ottica l’industria delle costruzioni resta strategica e le semplificazioni introdotte devono evitare che la spinta impressa dal Pnrr si arresti. Centrale, nella visione di Nevi, è lo sviluppo di una rete ferroviaria integrata, organizzata attorno a hub capaci di connettere i diversi mezzi e sostenere anche i flussi turistici. Il legame tra trasporti e turismo emerge nel piano strategico di ITA Airways. L’amministratore delegato Joerg Eberhart ha indicato investimenti per oltre un miliardo di euro, destinati a produrre ricadute sull’occupazione e sull’indotto. La strategia punta sul lungo raggio da Roma Fiumicino, scalo che, secondo il manager, non ha equivalenti in Europa per ritmo di crescita. La compagnia non ha ricevuto risorse dal Pnrr, ma conta di beneficiare delle infrastrutture realizzate grazie al piano stesso. Eberhart ha inoltre richiamato l’integrazione con Lufthansa, dalle attività già messe in comune al via libera ancora atteso negli Stati Uniti per la joint venture con United e Lufthansa.

Un percorso che colloca il trasporto aereo tra i fattori della proiezione internazionale del Paese. Ma se i grandi hub portano i viaggiatori in Italia, è la mobilità sul territorio a determinare quali destinazioni possano raggiungere. In questo passaggio il noleggio svolge una funzione essenziale, collegando aeroporti e stazioni a borghi, aree interne e località meno servite. Italo Folonari, presidente di ANIASA, ne ha evidenziato il contributo al turismo diffuso, soffermandosi anche sulla necessità di procedure più semplici. È il caso delle multe ai conducenti stranieri: i dati di chi noleggia, ha osservato, sono già disponibili alla pubblica amministrazione. Utilizzarli in modo più efficace, attraverso la digitalizzazione, potrebbe alleggerire gli adempimenti dei Comuni e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Un esempio di come l’efficienza amministrativa possa diventare un fattore di competitività. Accanto alle reti fisiche, la crescita passa dalle competenze. Eliana Longi, componente della Commissione Trasporti della Camera, ha insistito sull’importanza di una maggiore sinergia tra settore produttivo e università: un’alleanza necessaria per portare l’innovazione fuori dai laboratori e farne un’opportunità per le imprese. È il modello sperimentato da MOST, il Centro nazionale per la mobilità sostenibile. Il direttore generale Gianmarco Montanari ha illustrato un lavoro che ha coinvolto 54 imprese e il mondo accademico, favorendo la nascita di 50 startup e di nuove soluzioni per il trasporto.

La frontiera più ambiziosa è quella della guida autonoma e connessa, un mercato sul quale Stati Uniti e Cina hanno già conquistato un vantaggio e l’Europa è chiamata a recuperare terreno. In questa direzione si inserisce Niulinx, iniziativa lanciata da MOST e presentata da Montanari come una delle più importanti realtà emergenti nel campo dei sistemi autonomi. Dalle ferrovie agli aeroporti, dal noleggio alle tecnologie digitali, il settore dei trasporti è al centro di una trasformazione che va oltre le singole modalità di viaggio. La vera partita, dopo il Pnrr, sarà mettere a sistema infrastrutture, investimenti privati e ricerca, perché la mobilità non sia soltanto più veloce, ma produca valore, occupazione e nuove opportunità per l’economia italiana.

Mattia Silvestri

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