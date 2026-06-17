E’ il turno del Portogallo ai Mondiali 2026. Cristiano Ronaldo e compagni apriranno il Gruppo K contro la Repubblica Democratica del Congo. questa sera alle 19:00, ora italiana, all’Houston Stadium. Il Ct Roberto Martinez si presenta al Mondiale americano con una squadra costruita per provare ad arrivare fino in fondo, a maggior ragione del fatto che, con ogni probabilità, sarà l’ultima occasione per Cr7 di alzare al cielo la Coppa del Mondo.

Il fuoriclasse portoghese ha promesso gioie ai suoi tifosi e, come per l’Argentina Messi reduce da una tripletta stanotte contro l’Algeria, anche per il Portogallo Cristiano rappresenta un punto di riferimento. La squadra di Martinez arriva al torneo con tre vittorie nelle ultime quattro gare, inclusa quella contro la Nigeria di appena una settimana fa. Un percorso di preparazione, quello del Portogallo, che ha mostrato compattezza e solidità.

Dall’altra parte c’è la Repubblica Democratica del Congo di mister Desabre, che ha conquistato la qualificazione a questo Mondiale tramite i playoff, battendo in finale la Giamaica. Gli africani potranno contare su alcuni giocatori che militano in campionati europei, come Yoane Wissa, Cedric Bakambu, Aaron Wan-Bissaka e Chancel Mbemba. Nell’ultimo test pre Mondiale dei congolesi perso per due a uno contro il Cile, sono emerse alcune lacune difensive che potrebbero lasciare spazio letale a Cr7 e al resto dell’attacco portoghese. La Repubblica Democratica del Congo, nonostante il cammino non proprio perfetto verso la competizione, se la giocherà con la consapevolezza di poter essere ostica per tutti.

Probabili formazioni

Il Ct portoghese Roberto Martinez dovrebbe giocarsi questo esordio con Diogo Costa in porta, davanti a lui pronti Renato Veiga, Gonçalo Inacio, Joao Cancelo e Nuno Mendes. Centrocampo presidiato da Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes, mentre alle spalle dell’intoccabile Cristiano Ronaldo agiranno Pedro Neto e Bernardo Silva. Sébastien Desabre si giocherà invece le sue chance con Lionel Mpasi-Nzau tra i pali, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Kapuadi formeranno la linea di difesa. A centrocampo pronti Sadiki e Moutoussamy, mentre Mukau agirà a supporto di Bakambu e Wissa. Ecco dunque lo schieramento delle due squadre:

Portogallo (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Inacio, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Neto, Fernandes; Cristiano Ronaldo. All. Martinez

RD Congo (4-3-3): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Memba, Kapuadi; Masuaku, Sadiki, Moutoussamy; Mukau, Bakambu, Wissa. All. Desabre

Dove vedere la partita

Il match sarà visibile su Dazn e sull’app della piattaforma per smartphone, pc e tablet. Non sarà visibile in chiaro sulla Rai, ma per chi si trova all’estero è possibile seguire il match tramite connessione VPN, come ad esempio ExpressVPN.

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Riccardo Tombolini