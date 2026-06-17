Il programma Mondiale di questo mercoledì 17 giugno si chiuderà questa sera alle 22:00, ora italiana, con la partita tra Inghilterra e Croazia, che si giocherà all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il match sarà valido per il Girone L di questa Coppa del Mondo, e vedrà scontrarsi due delle nazionali europee più forti del torneo. Thomas Tuchel ha costruito una squadra di altissimo livello, con un attacco di qualità, ma con una difesa che lascia qualche dubbio in più. L’attuale quartetto delle retrovie inglesi è infatti formato da James, Stones, Konsa e O’Reilly, profili di grande prospetto ma forse ancora troppo giovani e in esperti per una competizione come il Mondiale. Davanti i Tre Leoni possono comunque contare su Harry Kane, che proverà a trascinare i suoi a suon di goal, essendo tra i favoriti al titolo di capocannoniere del torneo.

Dall’altra parte c’è la Croazia di Zlakto Dalic, che non ha alcuna intenzione di fare da comparsa a questa Coppa del Mondo. Capitanata dal quarantenne Luka Modric, la Croazia approda al torneo con la consapevolezza di non dover temere nessuno. Il centrocampista del Milan è al suo quinto Mondiale e resta la stella polare di una squadra che fa ancora riferimento sulla sua classe e che nelle ultime due edizioni ha raggiunto le semifinali del torneo, oltre alla finale nel 2018. Se in mezzo al campo si punta tutto su Modric, in difesa gli occhi sono tutti su Josko Gvardiol, fresco di rinnovo fino al 2031 con il Manchester City e pilastro della linea difensiva croata.

Probabili formazioni

Tuchel potrà contare su tutto l’organico a disposizione, dunque è orientato a schierare Pickford in porta, con la difesa composta dai giovani James, Stones, Konsa e O’Reilly. Chiavi del centrocampo in mano a Rice e Anderson, con Bellingham che agirà, insieme a Gordon e Madueke alle spalle di Kane. Mister Dalic schiererà invece Livakovic tra i pali, davanti a lui pronti Vuskovic, Sutalo e Gvardiol. Bussole del centrocampo Modric e Kovacic. Sucic e Baturina avanzati. Perisic e Stanisic sulle fasce, Musa davanti. Ecco dunque lo schieramento delle due squadre:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel

Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Gvardiol, Vuskovic, Sutalo; Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic; Baturina, Sucic; Musa. All. Dalic

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La partita sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Dall’estero sarà possibile seguire il match tramite connessione VPN, come ad esempio ExpressVPN o NordVPN

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Riccardo Tombolini