Arresti domiciliari per Mauro Moretti, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato condannato a 5 anni per la strage di Viareggio (Lucca), lascia il carcere dopo quasi cinque mesi e viene trasferito agli arresti domiciliari dopo il via libera da parte del giudice di sorveglianza. La notizia, riportata oggi da Quotidiano Nazionale, è relativa al 3 novembre scorso. Moretti, che si era costituito lo scorso 26 giugno in seguito alla decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la condanna a cinque anni per disastro ferroviario colposo, lascia il carcere di Orvieto perché le sue condizioni di salute sono considerate incompatibili.

“Il provvedimento che ha disposto i domiciliari per l’ingegnere Mauro Moretti riconosce le esigenze di tutela della salute. E’ dimagrito 15 chili ed è molto deperito”, queste le parole del legale dell’ex ad, l’avvocato Ambra Giovene. “L’ingegnere – ha aggiunto – è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l’ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative”. Moretti ha compiuto 73 anni lo scorso 29 giugno.

Il processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che costò la vita a 32 persone e provocò centinaia di feriti dopo il deragliamento e l’esplosione di un treno che trasportava gpl, si è concluso a fine giugno 2026 con la Cassazione che ha rigettato i ricorsi e confermato integralmente le pene stabilite nell’Appello ter celebrato a Firenze. Prima di costituirsi in carcere, Moretti al Corriere della Sera commentò così la decisione dei giudici di legittimità: “Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager”.

I familiari delle vittime affidano a Daniela Rombi, presidente dell’associazione Il Mondo che Vorrei, il commento sulla scarcerazione di Moretti: “Conosciamo la nostra giurisprudenza e la rispettiamo. Degli imputati nel processo, Moretti è sempre stato quello più arrogante con noi familiari, può ritenersi fortunato di essersela cavata con pochi mesi di carcere. Del resto, come diciamo da sempre, il vero ergastolo è per noi familiari che abbiamo perso i nostri cari. Quello che conta però è che resti nero su bianco, per la prima volta nella storia d’Italia, la condanna dei vertici di Ferrovie per un disastro colposo. Pene miti rispetto a quanto accaduto, certo, ma scolpite nella pietra”.

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Ciro Cuozzo