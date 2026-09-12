L’Italia a lutto per Emma Bonino. Prima deputata radicale, eletta nel 1976, fu protagonista delle battaglie referendarie per il divorzio e l’aborto. Eurodeputata, Commissaria europea, parlamentare e ministra, ha segnato la storia dei diritti civili e dell’europeismo. Fu inoltre tra le figure che contribuirono alla nascita della Corte Penale Internazionale, ispirandone anche l’istituzione e lo statuto. Nel giorno della sua scomparsa, istituzioni e leader politici le rendono omaggio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato «un impegno tenace e coerente», sottolineando come Bonino, «radicale, liberale, femminista, decisamente europeista», sia stata protagonista di movimenti e riforme che hanno inciso profondamente sulla società italiana.

La premier Giorgia Meloni ha assicurato le esequie di Stato. La Rai le dedica spazi di approfondimento nei programmi e nei telegiornali, ripercorrendone la lunga storia politica e la passione civile. Matteo Hallissey, giovanissimo presidente di PiùEuropa, carica ricoperta in precedenza dalla stessa Bonino, al telefono fatica a nascondere la commozione: «Emma Bonino ha rappresentato intere generazioni. Oggi lascia ai giovani il messaggio che possono cambiare le cose, anche stando fuori dalle istituzioni, mettendo a disposizione delle iniziative in cui credono il proprio corpo, dialogando con tutti in maniera trasversale e facendo un pezzo di strada con chiunque, ma mantenendo sempre le proprie convinzioni».

A nome di Europeisti.eu, Piercamillo Falasca richiama invece l’urgenza del suo insegnamento: «Emma è stata l’interprete più nota e più capace di entrare nella consapevolezza delle italiane e degli italiani. Oggi il suo senso di urgenza deve pervadere la nostra iniziativa politica. Non c’è tempo: la costruzione di un’Europa unita, forte e libera è un impegno a cui bisogna dedicare tutte le nostre energie politiche, come ci ha insegnato lei».

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Eleonora Tiribocchi