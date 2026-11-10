«È come se qualcuno avesse spalancato le finestre». Lo disse, ed era una profezia compiuta, lo scrittore Stefan Heym il 4 novembre 1989, da un palco allestito sul rimorchio di un camion in Alexanderplatz, davanti a mezzo milione di berlinesi dell’Est. Cinque giorni dopo il portavoce del partito Günter Schabowski annunciò in una conferenza stampale nuove disposizioni sui viaggi all’estero. Ma quando gli chiesero da quando sarebbero entrate in vigore, rispose: da subito. Subito? Un brivido pervase i cronisti presenti. Nel giro di poche ore (ed eravamo in piena era analogica) prima decine e poi centinaia di persone si riversarono ai checkpoint di frontiera; le telefonate furono concitate in un misto di stupore e felicità stordente; le agenzie di stampa e gli inviati nella capitale tedesca fecero reportage rimasti nella memoria collettiva (indimenticabile il racconto di Lilli Gruber per il Tg2)). Nei giorni successivi il cemento del Muro cominciò a cedere sotto i colpi di martelli e scalpelli. Frammenti di quella barriera finirono nelle tasche dei passanti, diventando piccoli pezzi di storia. Per quel che vale anch’io conservo gelosamente un frammento di “muro” tra le reliquie laiche di casa mia.

Stefan Heym parlava di finestre spalancate perché nella Germania Est mancava letteralmente l’aria, e a decidere quanta distribuirne era l’Unione Sovietica: a pensarci oggi sembra assurdo e tuttavia, ricordiamolo, esisteva una sola organizzazione giovanile riconosciuta, la Fdj, alla quale aderiva gran parte dei ragazzi; la scuola premiava soprattutto chi imparava a ripetere, mentre associazioni, giornali e luoghi di aggregazione indipendenti erano praticamente inesistenti. Le chiese rappresentavano una delle poche possibilità di incontrarsi senza il controllo (diretto) del partito. E fu proprio nella chiesa di San Nicola a Lipsia, durante le preghiere del lunedì, che maturò una parte decisiva della protesta dell’autunno 1989. Le presenze crebbero rapidamente, fino a coinvolgere persone che con la fede avevano poco o nulla a che fare. Chi aveva vent’anni a Berlino Est era nato all’ombra di un muro costruito nel 1961 e non aveva mai conosciuto un mondo diverso. A quel punto la richiesta di libertà più che un’idea era diventata un bisogno concreto, esistenziale, capace di mettere in movimento centinaia di migliaia di persone. Ma oggi, a distanza di trentasette anni, quali muri si trovano davanti le nuove generazioni?

Chi è nato dopo quei fatti ha conosciuto la libertà come una condizione naturale, quasi scontata: la storia sembrava aver trovato il proprio approdo, il mondo si presentava come un grande mercato aperto. Poi sono arrivati la crisi finanziaria del 2008, la precarietà diventata ordinaria nel lavoro giovanile e la pandemia, con le scuole chiuse e milioni di adolescenti confinati in camera davanti a uno schermo. Nessuno aveva imposto loro un muro da oltrepassare, eppure l’isolamento e la difficoltà di immaginare il futuro sono diventati esperienza quotidiana.

In Italia la fotografia è nitida. Lo ricorda su Avvenire il neuropsichiatra Stefano Vicari, con i dati Istat del 2024: ha lasciato presto gli studi il 22,8 per cento dei ragazzi con genitori fermi alla licenza media, contro poco più dell’1 per cento di chi ha almeno un genitore laureato. L’ascensore sociale si è fermato, osserva Vicari, e si possono passare tredici anni sui banchi senza ricevere gli strumenti per capire il mondo. La rete, che doveva rendere il sapere accessibile a tutti, premia chi sa riconoscere le fonti e confina chi non sa in una sequenza di messaggi che confermano le sue convinzioni: gli algoritmi, più che allargare l’orizzonte, restringono quello che già conosciamo. Crescono intanto ansia e depressione, e un merito raccontato senza guardare ai punti di partenza trasforma il fallimento in colpa personale, cancellando dal quadro le responsabilità collettive.

Sono muri diversi da quelli di Berlino: niente linea di confine, posti di blocco o torrette, nessun governo contro cui manifestare, nessun varco da attraversare. Eppure ostacolano proprio quel pieno sviluppo della persona che la Costituzione affida alla Repubblica di garantire. Hanno la forma di affitti insostenibili, contratti a termine o pirata ai limiti dell’indigenza, costi dell’istruzione, bollette altissime, aspettative sempre più difficili da sostenere. Il futuro resta possibile sulla carta e si allontana nella vita concreta.

Negli Stati Uniti una parte dei giovani ha cominciato a dirlo con il voto. Il 3 novembre, alle elezioni di metà mandato, ha votato il 27 per cento dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni: per il Circle della Tufts University è la seconda affluenza giovanile in un midterm negli ultimi trent’anni, dopo il 2018. Secondo l’AP Voter Poll circa sette su dieci hanno scelto il candidato democratico alla Camera, mentre nel 2024 la Generazione Z si era divisa quasi a metà tra Trump e Harris, e sei su dieci hanno citato l’opposizione al presidente tra i motivi. Più che una conversione, uno swing: chi aveva creduto alle promesse economiche di Trump le ha misurate sulla spesa, sugli affitti, sulla difficoltà di trovare una prospettiva stabile, e ha cambiato voto. Gli analisti avvertono che non è una svolta definitiva, perché il consenso giovanile, per sua natura, cambia in fretta.

Mi concedo un’interpretazione che i sondaggi non possono dimostrare, e che resta una possibilità da osservare. Questa generazione è cresciuta dentro le piattaforme e ne conosce, spesso meglio degli adulti, i meccanismi: dati, tempo e attenzione trasformati in risorse economiche nelle mani di pochi grandi operatori, che controllano gli spazi in cui i ragazzi si incontrano, gli strumenti con cui studiano e lavorano e, sempre più, l’intelligenza artificiale. Chi è cresciuto dentro il sistema ne coglie talvolta meglio i limiti, e il voto americano può indicare che la comodità di un feed non basta a sostituire una prospettiva di vita. Se questa consapevolezza diventasse una nuova stagione di partecipazione, potrebbe nascerne un attivismo capace di sottrarre scuola, sanità e lavoro a ogni trattativa permanente: un’agenda progressista e liberale che non confonda la libertà con la semplice possibilità di scegliere tra prodotti e servizi.

Come tradurre tutto questo in un orizzonte etico e politico? Un’indicazione arriva da Leone XIV, primo Papa nato negli Stati Uniti, che l’8 novembre ha parlato alle autorità argentine a Buenos Aires, terra del suo predecessore Francesco. È partito dalla memoria del Paese, dal Martín Fierro a Borges, dal tango nato tra quartieri e porti al mate condiviso che trasforma una pausa in conversazione. Una nazione, ha detto, non nasce ogni volta da zero: ogni generazione riceve un patrimonio da custodire e rinnovare, e lo stesso vale per la democrazia, che si esercita ogni giorno con l’ascolto, il rispetto delle parole, la ricerca di accordi e la capacità di riconoscere in chi la pensa diversamente un cittadino con cui condividere il destino della comunità. L’autorità trova il suo senso più alto nel servizio, e chi la esercita deve conoscere i limiti del mandato ricevuto.

Da qui discende una visione concreta delle responsabilità pubbliche. Il lavoro va sostenuto creando opportunità e favorendo l’iniziativa privata, e la crescita ha senso se raggiunge anche chi parte da condizioni più difficili: le famiglie esposte all’incertezza, chi cerca un’occupazione, gli anziani, chi pur lavorando non riesce a mantenersi. Il principio sta in una frase: «L’economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell’economia». Ai giovani il Papa chiede istruzione, formazione professionale, università e ricerca rafforzate e spazi reali di iniziativa e responsabilità, perché la loro intelligenza e la loro partecipazione servono già adesso.

C’è un’immagine del discorso che vale la pena riprendere: la patria che oggi è nelle mani degli adulti sarà domani l’eredità di altri. Una nazione dovrebbe interrogarsi seriamente quando i suoi ragazzi sono costretti a partire per trovare altrove le opportunità che a casa non trovano. La domanda vale per Buenos Aires come per Milano, per gli Stati Uniti come per l’Italia: quale futuro stiamo preparando per chi entra oggi nel mondo del lavoro, frequenta l’università o cerca semplicemente di costruirsi una vita autonoma? I muri del presente non si abbattono con martelli e scalpelli. Richiedono politiche, investimenti, responsabilità e una diversa idea di comunità, e che i giovani smettano di essere evocati come il futuro del Paese per essere riconosciuti, finalmente, come una parte decisiva del suo presente.

Giuseppe Trapani Giuseppe Trapani (Milano) è digital journalist per Il Riformista. Ha pubblicato saggi per Elledici (2017) e Santelli–Clandestine (2022).

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