E’ uscito di casa per accompagnare a piedi i figli a scuola, poi quando è tornano per prendere l’auto e recarsi a lavoro si è ritrovato di fronte una scena raccapricciante. Della sua Audi A3 mancavano cofano, paraurti e fari anteriori. E’ la disavventura denunciata da un giovane papà mercoledì mattina (28 ottobre) a Napoli, nel quartiere Vomero. I banditi sono entrati in azione in piena notte in via Vaccaro, razziando la vettura e portando via pezzi di ricambio che verranno probabilmente piazzati nel mercato nero o, addirittura, online sulle piattaforme specializzate nella vendita di oggetti usati.

Un fenomeno quello delle auto smembrate sempre presente a Napoli e provincia dove solo nell’ultimo anno sono stati numerosi gli episodi registrati. Dai quartieri Vomero e Arenella passando per il Centro Direzionale (e i garage Anm non custoditi), la zona di via Foria, Posillipo e tutta l’area flegrea, gruppi organizzati di criminali entrano in azione in qualsiasi orario del giorno. Spesso agiscono in modo specifico, perché alla ricerca di determinati pezzi di ricambio (che costano sempre di più) da piazzare successivamente, altre volte invece diventa un vero e proprio shopping: sfondano i finestrini, quando non riescono ad aprire la vettura, e portano via tutto quello che trovano, anche ruote di scorta, oggetti di poco valore.

Così diventa quasi una preghiera quotidiana sperare di trovare l’auto o lo scooter (l’apertura dei bauletti anche va “di moda) illesi dopo averli parcheggiati in strada. Il tutto avviene anche in zone dove sono presenti telecamere, sia pubbliche che private, ma i controlli delle forze dell’ordine e della polizia municipale (impegnata soprattutto ad elevare contravvenzioni per rimpinguare le casse comunali) appaiono, stando alla percezione dei cittadini, assai deboli.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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