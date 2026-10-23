“Le sfide” è il tema dei “City Talks” che si svolgeranno a Napoli, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, nella sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli (ACEN), in via Riviera di Chiaia 202. Il format, ideato e realizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella strategia e comunicazione politica e istituzionale e nell’analisi dei dati, mette a confronto, in panel impostati sul modello dei talk show televisivi, ministri, sottosegretari e parlamentari con il mondo delle imprese, dell’informazione e della cultura. La due giorni – che segue idealmente i Capri Talks dello scorso maggio – sarà caratterizzata da dialoghi funzionali ad analizzare quanto sta ridefinendo il nostro tempo, tra intelligenza artificiale e sicurezza energetica, e sulla direzione del Paese, tra sviluppo dei territori, sport e cultura.

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Eleonora Tiribocchi