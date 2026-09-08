Qui Castel Volturno. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista dell’esordio casalingo in Champions contro l’Arsenal in programma mercoledì 9 settembre. Nel gruppo non figurano Zambo Anguissa e David Neres, che hanno svolto lavoro differenziato in palestra. Ancora non è chiaro se i due hanno problemi fisici o dietro l’allenamento differenziato ci sono altre motivazioni. Per ora non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del Napoli. Sicuramente chiarirà tutto Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa, prevista per le 17:00.

Neres e gli infortuni

L’esterno offensivo brasiliano non è sconosciuto in infermeria. Oggi la sua presenza in campo è sempre un’incognita. Il brasiliano ha collezionato nella stagione 2025-2026 2 goal e 6 assist in 28 presenze, e aveva avuto, al suo arrivo a Napoli l’arduo compito di “rimpiazzare” Kvara in partenza, pochi mesi dopo, per Parigi.

Dopo la stagione-Scudetto, dove è stato ai box per diversi mesi, Neres è entrato in un vortice infortuni dal quale non sembra essere ancora del tutto uscito: prima il piede sinistro nella scorsa stagione, poi la distorsione alla caviglia a gennaio, dopo aver vinto quasi da solo la finale di Supercoppa contro il Bologna, gli ha definitivamente tagliato le gambe. Per quest’ultimo infortunio David ha dovuto subire anche un operazione che lo ha fatto tornare tra i convocati solo per la penultima giornata contro il Pisa e per l’ultima contro l’Udinese, senza però collezionare un solo minuto in campo.

Anguissa e quel maledetto problema alla schiena

Simile è la situazione di Zambo Anguissa, anche lui mai rientrato appieno dalla sua sfilza di infortuni che spesso lo hanno visto lontano dai campi. Zambo è stato protagonista del terzo e del quarto Scudetto del Napoli e ora, così come Neres, sta vivendo un momento difficile nel quale non riesce a trovare continuità. Da quando è rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre tre mesi non è mai tornato il centrocampista che tutti conosciamo. La scorsa stagione era partito bene con 4 goal e un assist in nove giornate, poi il verdetto: lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

E proprio quando sembrava tutto fatto per il suo ritorno in campo, ecco l’infortunio alla schiena, che gli ha fatto saltare ventiquattro partite. Sabato l’errore grave a Milano che sottolinea quanto Zambo non stia attraversando il suo miglior periodo di forma. A questo v ad aggiungersi la scadenza contrattuale in programma il prossimo 30 giugno. Il centrocampista ha una promessa da parte della società: ovvero quella di adeguare il contratto a fine calciomercato. Adesso si è in attesa che il club mantenga la parola anche se i continui acciacchi non aiutano.

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Riccardo Tombolini