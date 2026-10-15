Da capo della Squadra Mobile a Questore di Napoli. Nove anni dopo Fausto Lamparelli torna in città come capo della polizia. Originario di Benevento, 63 anni, ha lasciato da pochi giorni la Questura di Firenze, che dirigeva, per tornare in quella che considerava “un’università per un funzionario di polizia” e che oggi definisce “un’università anche per un questore”. Prima di incontrare i giornalisti, nel suo primo giorno da Questore Lamparelli ha conosciuto il prefetto Michele Di Bari, poi si è recato nel quartiere napoletano di Pianura al centro negli ultimi giorni delle solite fibrillazioni criminali con una stesa sotto casa di un pusher recentemente scarcerato (chiamarlo boss appare eccessivo) e il ferimento, avvenuto poche ore dopo (nella notte tra venerdì e sabato), di un 59enne peruviano, raggiunto da un proiettile all’altezza dell’occhio. Su quest’ultimo episodio non è da escludere una ritorsione dopo un pestaggio commesso dal gruppo sudamericano. Ma saranno le indagini in corso a cristallizzare meglio la vicenda.

“A Napoli la medicina non è solo repressione” esordisce Lamparelli, ripetendo una frase già sentita decine di volte in una città bella e allo stesso tempo maledetta per gli episodi di violenza che continuano a susseguirsi con buona pace delle statistiche in calo di reati, denunce (mia zia nei giorni scorsi è stata vittima di un tentativo di truffa telefonica e, quando si è recata dalle forze dell’ordine per denunciare il tutto, si è sentita dire dagli operanti “signora, la denuncia serve a poco”) e stese (molte spesso non vengono più segnalate, si preferisce camminare tra i bossoli e ripulire autonomamente le strade, “tanto non fanno mai niente”) in un territorio, come è il caso di Pianura, dove la notte (ad eccezione di questa settimana dove è in corso “la risposta dello Stato) è presente una sola auto delle forze dell’ordine perché sistematicamente sottorganico. Stiamo parlando di un quartiere di oltre 60mila abitanti.

Tre le priorità indicate dal neo questore: “Controllo del territorio, gestione ordine pubblico e repressione quando nelle prime due si è andato oltre”. Ma importanza prioritaria al dialogo: “A Firenze – racconta – sono andato nelle scuole a parlare con i ragazzi e sono pronto a fare altrettanto anche qui a Napoli”. In questi giorni, sono in corso anche le occupazioni di diversi licei napoletani e per Lamparelli è fondamentale “intervenire con equilibrio” perché “i ragazzi protestano e l’ordine pubblico va gestito per capire le ragioni delle proteste”.

Inevitabile poi il riferimento ai fatti accaduti il weekend scorso in piazza Vanvitelli al Vomero dove un uomo è stato brutalmente pestato da un branco di ragazzini dopo essere intervenuto in difesa delle due figlie adolescenti che erano finite nel mirino dei coetanei. “Mi addolorano quelle immagini, rappresentano la sconfitta di noi adulti quando un ragazzo arriva a commettere reati con semplicità. Dobbiamo far comprendere ai giovani il disvalore sociale delle loro azioni criminose”. Ma “le zone rosse (come piazza Vanvitelli, ndr) sono uno strumento assolutamente utile” anche se, come fatto notare nel corso della conferenza stampa, bisogna garantire un servizio che vada oltre la mezzanotte e non può essere solo eseguito dalla solita camionetta dell’Esercito. La percezione di insicurezza dei cittadini “non si può assolutamente banalizzare” ha sottolineato Lamparelli, prefissandosi l’obiettivo “di fare in modo che i cittadini ci vedano” perché “una delle principali necessità del territorio è la prossimità. Su questo dobbiamo investire, non c’è dubbio”.

Sul fronte della camorra “la fuoriuscita dei vecchi boss può generare qualcosa di pericoloso, ma ho fiducia, conosco il lavoro fatto dai nostri investigatori e dalla Procura”. Poi l’allarme sulle possibili infiltrazioni “all’interno di gruppi giovanili di coetanei appartenenti alla criminalità organizzata”. Una circostanza che può portare a “una tempesta perfetta e problematiche superiori”. Tra le priorità anche la prevenzione “della violenza sulle donne, un argomento che mi sta particolarmente a cuore e un fenomeno a cui prestare attenzione. Ma, soprattutto, occupare spazi vuoti per non lasciarli alla criminalità organizzata”. Altro tema ‘caldo’ è quello relativo alle truffe telefoniche che colpiscono soprattutto gli anziani. Nelle ultime settimane c’è stato un ottimo lavoro del Commissariato San Ferdinando, riuscito a sventare due truffe, una, in particolare, a Posillipo dove uno dei componenti della banda è stato sorpreso con 17mila euro in contati, numerosi Rolex e altri preziosi per un valore di centinaia di migliaia di euro.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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