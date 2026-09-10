Animi tesi in casa Napoli. Dopo la sconfitta di misura in Champions League contro l’Arsenal al Maradona, salgono a tre i ko di fila della squadra di Allegri tra campionato e coppa, dopo le sfide perse contro Como e Inter. A tutto questo c’è da aggiungere la non convocazione a sorpresa di Noa Lang per la gara di ieri, decisione poi spiegata da Giovanni Manna nella conferenza pre-partita.

Le parole di Manna su Lang

L’esterno offensivo olandese non è stato dunque convocato perché – ha aggiunto il ds – “non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me. Si è scusato con il gruppo e l’allenatore ed è un caso chiuso“.

Cosa è successo

Stando a quanto emerso successivamente, i malumori di Lang sarebbero nati già in settimana, quando avrebbe appreso che non sarebbe partito dall’inizio nella sfida contro l’Arsenal. Nell’allenamento di martedì la ‘ciliegina’ finale: Lang ha sbottato contro Vergara per un passaggio sbagliato da quest’ultimo, provocando l’intervento del mister Allegri che l’ha allontanato dalla seduta. Tra i due ci sarebbe stato un diverbio acceso, con frasi censurabili, che ha portato l’allenatore toscano a non convocarlo per motivi disciplinari. La situazione è poi rientrata la mattina successiva quando Lang ha chiesto scusa per l’atteggiamento inappropriato, cosa tra l’altro non nuova da quando è a Napoli (anche con Conte ci furono divergenze).

Confronto tra De Bruyne e Di Lorenzo

Durante la partita persa con l’Arsenal si è visto a tratti un buon Napoli, anche se la differenza di passo con i campioni d’Inghilterra è stata palese. E’ finita uno a zero per i Gunners ma il risultato poteva essere più rotondo. Nel primo tempo, in una delle diverse occasioni sprecate dalla squadra di Arteta, c’è stato un diverbio in campo tra De Bruyne e Di Lorenzo dopo il miracolo effettuato da Meret su un colpo di testa ravvicinato di Merino. Il capitano azzurro lamentava la mancata copertura del campione belga sull’inserimento dello spagnolo. A fine gara lo stesso Di Lorenzo ha archiviato tutto: “Vuol dire che siamo vivi, un attimo di nervosismo in partita ci sta“.

Ora la squadra di Allegri deve riprendere subito ad allenarsi in vista della gara interna contro il Bologna, per tornare a quella vittoria che manca dalla prima giornata a Marassi contro il Genoa.

qua ad esempio che manda a fanculo di lorenzo mi ha fatto morire https://t.co/vxRYulwIZe pic.twitter.com/NaOpwPYgrQ — Teufel (@Teufelacm) September 10, 2026

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Riccardo Tombolini