Sono entrambi fuori pericolo i due giovani feriti dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera, giovedì 5 novembre, nel Rione Sanità a Napoli. Nonostante gli allarmismi sui social, con le foto drammatiche dell’incidente e il rilancio di notizie infondate, alcune delle quali parlavano anche del decesso di uno dei due centauri, a fare chiarezza la sezione Infortunistica della polizia municipale, guidata dal sottotenente Vincenzo Cirillo, che al Riformista fonrisce rassicurazioni sulle condizioni di salute dei due ragazzi.

Lo scontro frontale tra i due scooter è avvenuto intorno alle 21 in via discesa Sanità, all’altezza dell’angolo con vico Neve. I due conducenti sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale ma per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi. Al vaglio la dinamica che ha portato al violento impatto in una zona dove, soprattutto di sera, di procede a velocità sostenuta e senza rispettare le basilari indicazioni del codice della strada. Gli agenti, oltre ai rilievi di rito, stanno raccogliendo testimonianze delle numerose presone presenti al momento dell’incidente per cristallizzarne la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza presente nella zona. I due motorini sono stati sequestrati.

A Napoli mediamente si registrano ogni giorno dai 13 ai 15 incidenti stradali. La politica cittadina invoca maggiori controlli da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine. Appelli che lasciano il tempo che trovano, anche perché è la stessa politica che dovrebbe lavorare sodo per implementare gli organici dei caschi bianchi presenti in città.

L’incidente di ieri avviene a pochi giorni dal drammatico impatto registrato il 4 novembre in via Camillo Guerra nella zona dei Camaldoli, quando uno scooter è stato travolto da un’auto che, improvvisamente, ha svoltato in un distributore di benzina. Gravi i due passeggeri del mezzo a due ruote, un ragazzo e una ragazza, ricoverati al Cardarelli e all’Ospedale del Mare.

Appena due settimane fa, all’alba di sabato 24 ottobre, l’incidente mortale in corrispondenza degli ascensori del Ponte Maddalena Cerasuolo, sempre nella zona del Rione Sanità, dove un uomo di 58 anni, Thilak Rosa (nella foto), cittadino di origine dello Sri Lanka, ha perso la vita dopo essere stato investito prima da uno scooter, poi da un furgone, mentre attraversava la strada. Entrambi i conducenti sono fuggiti via senza prestare soccorso. Al momento è stato identificato e arrestato (è ai domiciliari) l’uomo di 58 anni che si trovava alla guida dello scooter (senza assicurazione). Ancora in fuga la persona alla guida del furgone.

Thilak lavorava come domestico presso alcune famiglie nella zona dei Colli Aminei. In tasca, così come appurato successivamente, aveva un biglietto aereo per tornare in Sri Lanka dai sui cari.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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