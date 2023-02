Socialisti e Liberali: non sembri un ossimoro mettere insieme le due nobili scuole del Novecento. Questa mattina dalla Sala Nassiriya di Palazzo Madama, dove si sono riuniti quaranta esponenti socialisti, tra volti noti e più giovani, ha preso il via il percorso dell’Associazione Socialista Liberale. A fare da anfitrione e animatore dell’incontro è stato l’ex segretario amministrativo del PSI, Oreste Pastorelli.

È lui l’infaticabile motore che tiene uniti i riformisti che non rinunciano a rivendicare la loro identità socialista. Tanto che insieme al nuovo soggetto, che non nasconde l’interesse per l’iniziativa politica di primo piano, nasce un quotidiano online, “La Giustizia”. Omologo ed epigono della testata fondata nel 1886 a Reggio Emilia da Prampolini, il nuovo quotidiano è diretto da Mauro Del Bue, quattro volte deputato del PSI e già direttore de L’Avanti. All’Associazione Socialista Liberale fanno riferimento il senatore Riccardo Nencini, Bobo Craxi, Ugo Intini e tanti altri che hanno fatto la storia delle organizzazioni socialiste degli ultimi trent’anni.

L’obiettivo è quello di non arrendersi alla cupio dissolvi dell’area e di riorganizzare le forze intorno a un progetto nuovo, capace di galvanizzare la passione e l’impegno dei riformisti. All’appello hanno risposto tanti, inclusi giovani giornalisti come Rossella Pera, che affianca nel lavoro di redazione de “La Giustizia” Del Bue. All’evento di presentazione del Senato hanno aderito il senatore piemontese Enrico Buemi, l’ex sindaco di Belluno e più volte deputato Giovanni Crema, l’avvocato Massimo Carugno, già segretario regionale del PSI dell’Abruzzo. Dietro le quinte si vede muoversi anche Ferdinando Mach di Palmstein, uno dei più stretti consiglieri di Bettino Craxi. Il 14 marzo verrà presentata, con un nuovo incontro pubblico, la testata che fa riferimento al gruppo: ripartirà da Reggio Emilia, dove è nata.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

