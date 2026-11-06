Finora in questi appunti abbiamo parlato di giornali di sinistra e di giornali di destra, di chi li compra e perché, di chi li legge e per sentirsi che cosa. Oggi tocca a quelli che non stanno né di qua né di là, e che in Italia non hanno nemmeno un nome. La parola che si usa per definirli è nata come un insulto. “Terzista” circolava negli anni di Berlusconi, nelle polemiche tra i falchi dei due schieramenti contro chi non voleva arruolarsi. Le altre parole non funzionano meglio. “Non schierati” è falso, perché erano schieratissimi, ma non lo erano con un partito. “Di opinione” non distingue niente, lo sono tutti. Forse la definizione giusta, anche se un po’ approssimativa, è giornali non schierati per partito preso.

Prima di raccontarli devo dire una cosa sui lettori, senza la quale la storia non si capisce. Ci sono due modi di comprare un giornale. Il primo è andare in edicola per essere stupiti. Una volta si apriva il giornale pensando “vediamo oggi che dice questo“, sperando di trovarci qualcosa che non si sapeva, un punto di vista che costringeva a ripensare il proprio. Per molto tempo chi faceva i giornali li faceva per questo. Erano élite con un progetto, una visione del mondo con cui volevano conquistare lettori, e per conquistare bisognava proporre, sorprendere, insegnare, in una parola formare il proprio lettore. La funzione pedagogica non era un difetto, era il programma. Il secondo modo è andare in edicola per essere confermati. Si apre il giornale sapendo già che cosa dirà, e lo si compra proprio per quello, perché dica, magari meglio e con un di più di autorevolezza, ciò che si pensa già. L’opinione la si porta da casa; al giornale si chiede di ratificarla.

Intendiamoci, le due cose hanno sempre convissuto, il lettore comunista comprava l’Unità anche per sentirsi comunista. Quello che è cambiato è l’equilibrio. Un tempo anche i giornali di partito volevano cambiare la testa dei propri lettori, oggi persino molti giornali cosiddetti indipendenti hanno paura di contraddirli. Convincere qualcuno di un’idea è un lavoro culturale e politico, dirgli che ha già ragione è solo un modo per vendere più facilmente il prodotto. Come ci si è arrivati lo dirò alla fine. Prima vediamo quali sono stati i giornali nati per stupire, e che fine hanno fatto.

Senza andare troppo indietro, al Caffè dei Verri o al Conciliatore di Pellico, che pure sono i capostipiti di questa famiglia, basta il Novecento. La Voce di Prezzolini, l’Unità di Salvemini (sì, la prima Unità fu un foglio liberaldemocratico, tredici anni prima di quella di Gramsci), Gobetti, Rosselli, e poi i migliori cervelli d’Italia, quelli del Partito d’Azione, che prende l’uno e mezzo per cento nel 1946, si scioglie l’anno dopo, ma pesa per cinquant’anni sulla cultura del paese molto più dei voti che prendeva. Signori per nulla equidistanti, autonomi, che giudicavano i campi a partire dalle proprie idee. Lo schema era tutto qui.

Il capostipite dei giornali veri e propri espressi da questo mondo è appunto Il Mondo di Mario Pannunzio, dal 1949 al 1966, che era poi un settimanale. Poche migliaia di copie, firme come Ernesto Rossi, Flaiano, Moravia, Montanelli, un giovane Scalfari. Il giornale della borghesia laica che non si riconosce né nella DC né nel PCI, e che invece di servire un partito ne genera uno, il Partito Radicale. Nel 1966 Pannunzio chiude, deluso da un centro-sinistra che del suo programma non ha fatto quasi niente, con i Radicali spaccati, le copie in calo e l’Espresso che dal 1955 fa la stessa cosa con molti più lettori. Nel commiato non rivendica una vittoria, rivendica un metodo, dire le verità scomode e rifiutare le mezze verità. Ha vinto culturalmente e ha perso politicamente ed economicamente, il che per un giornale di idee è la fine più comune.

Con un salto di venticinque anni, arriviamo a due tentativi che conosco più da vicino. L’Indipendente nasce nel novembre del 1991 con Ricardo Franco Levi, già dal nome dichiara il modello, l’Independent londinese, e dura pochi mesi. Nel febbraio del 1992 arriva Vittorio Feltri, che ne fa l’esatto contrario, il quotidiano più schierato d’Italia, e le copie decollano. La Voce di Montanelli nasce il 22 marzo 1994, due mesi dopo la rottura con Berlusconi, parte benissimo, poi scende, e chiude il 12 aprile 1995, per le copie, la pubblicità e i capitali che non bastano. Feltri capì dove stava andando il pubblico e gli andò incontro. Montanelli pretese che fosse il pubblico ad andare incontro a lui. Ma in quegli anni il paese non cercava un posto dove pensare, cercava un posto dove schierarsi.

Poi c’è il Foglio, dal gennaio 1996, nato per dare al centrodestra una testa pensante. Schieratissimo, laboratorio del berlusconismo per anni, ma mai organico a nessuno. È sopravvissuto con poche copie e un altro tipo di influenza, lettori pochi ma quelli giusti: quelli delle rassegne stampa, dei ministeri, dei giornali degli altri. E con un esito curioso. Nato per essere la testa della destra, è finito per essere apprezzato soprattutto dal pubblico liberale ed europeista, spesso di centrosinistra, mentre la destra di governo lo vede con un certo fastidio.

E infine il Riformista, che fondammo nell’ottobre del 2002 con Antonio Polito, e che fa il percorso inverso. Nasce come giornale di una sinistra capace di dialogare con la destra, con il programma dichiarato di fare da pungolo al proprio campo, e nel giro di qualche anno si ritrova apprezzato da chi voleva vedere la sinistra litigare con sé stessa e spesso detestato da chi avrebbe dovuto esserne il lettore naturale. Lo dico con cognizione di causa, c’ero allora e lo dirigo oggi, nella sua seconda vita, con la stessa postura e la stessa esperienza. Il lettore di sinistra ci legge e spesso si arrabbia, quello di destra qualche volta si compiace, salvo arrabbiarsi a sua volta quando tocchiamo le sue convinzioni. Tutti vorrebbero inquadrarci nella casella che preferiscono. E noi questo, però, non lo vogliamo e non lo permettiamo.

Messi in fila, sono giornali che raccontano una sola storia: chiedono al lettore di pensare, mentre il lettore, sempre di più, vuole essere confermato nelle sue convinzioni. Questo incontro-scontro mancato ha tre esiti possibili. Il primo è che il lettore se ne va, e il giornale chiude, come il Mondo e la Voce. Il secondo è che il giornale va dove sta il lettore e finisce per schierarsi, come l’Indipendente di Feltri. Il terzo è che il giornale resiste, ma il pubblico tende comunque a collocarlo, per comodità, per pigrizia intellettuale, perché un giornale che non sta né di qua né di là fa venire mal di testa e il pubblico ha bisogno di sapere prima da che parte sta ciò che compra. “Ah, ma quello sta a sinistra”. “Quello sta a destra”. È successo al Foglio, che la destra ha spinto a sinistra, e succede al Riformista, che la sinistra vuole spingere a destra. Il giornale può anche non muoversi, ma al pubblico piace metterlo in una casella. Montanelli, del resto, fondò il Giornale contro un Corriere scivolato a sinistra e morì come icona dell’antiberlusconismo. Non era cambiato lui, era cambiato dove lo mettevano gli altri.

L’unica eccezione, ed è la più grande di tutte, è Repubblica. Scalfari nel 1976 fa quello che avevano fatto Pannunzio e gli altri, un giornale senza partito fatto da un’élite con un progetto, e ci riesce anche commercialmente, perché trova una generazione intera, quella del Sessantotto e della sinistra senza partito, che aveva bisogno di un posto dove pensare e insieme voleva un giornale che le somigliasse. Repubblica le ha dato le due cose. Il punto è questo. Un giornale che chiede di pensare diventa un fenomeno di massa se c’è un fenomeno di massa che lo aspetta, una generazione intera mossa dalla stessa esperienza, il Sessantotto, la politica vissuta come passione collettiva, che cerca nello stesso momento le stesse domande e vuole vedersele formulate bene. Quando quel movimento non c’è, il giornale d’idee resta una nicchia, restano le poche migliaia di lettori del Mondo. E oggi un movimento così non c’è. Non perché la gente sia diventata più stupida, ma perché è stata addestrata a leggere in un altro modo.

Ed è qui che entra in ballo la rete. Non nel senso che si dice di solito, e cioè che avrebbe tolto i lettori ai giornali. La fragilità dei giornali che pensano, lo abbiamo visto, esisteva molto prima di Internet. La rete ha fatto una cosa diversa. Il bisogno di essere confermati c’è sempre stato, ma una volta costava fatica, bisognava cercarsi il giornale giusto, il circolo giusto, le persone giuste. Oggi è gratis e automatico. Ognuno di noi vive dentro un flusso che gli restituisce quello che già pensa, in parte perché lo ha costruito lui, scegliendo chi seguire e chi escludere, in parte perché una macchina ha imparato i suoi gusti e lo trattiene dandogli ragione. Harari, in Homo Deus, immagina algoritmi che ci conosceranno meglio di noi stessi. Non serve arrivare a tanto, basta che abbiano capito che per tenerci attaccati conviene confermarci. I giornali ci sono finiti dentro. Hanno scoperto che dare ragione al lettore funziona, costa poco e si misura, e si sono adeguati. Vale per la carta e per i nuovi formati, perché anche l’abbonamento online chiede fedeltà, almeno quanto l’edicola.

C’è poi una ragione che riguarda chi i giornali li fa, ed è l’altra metà della storia. Per molto tempo i giornalisti hanno avuto un’autorità che oggi non hanno più. Sapevano cose che il lettore non sapeva, avevano fonti a cui il pubblico non arrivava, decidevano quali notizie meritavano di essere conosciute. Quel monopolio è finito, oggi chiunque accede alle fonti, confronta versioni, produce e diffonde contenuti. Ed è una conquista, non una disgrazia. Ma davanti a un lettore che non accetta più lezioni, il giornalista aveva due strade. Guadagnarsi un’autorevolezza nuova, che non viene più dal prestigio della testata ma dalla qualità del lavoro, verificare, collegare, interpretare, e dal coraggio di dire qualcosa di sgradito anche ai propri lettori. Oppure prendere la scorciatoia, smettere di convincere e cominciare ad assecondare. Quasi tutti hanno preso la scorciatoia. Non rimpiango il tempo in cui poche redazioni decidevano che cosa il pubblico dovesse sapere, quel potere era anche arbitrario. Ma l’autorità oggi non si eredita, bisogna guadagnarsela ogni giorno, e non la si guadagna dando sempre ragione a chi ci legge. Perché se un giornale mi dice soltanto quello che penso già, non mi serve un giornale. Mi basta uno specchio.

Resta un’ultima famiglia di giornali, forse la più numerosa e la meno raccontata. Quelli che non hanno né una parte né un’idea, ma un territorio. I giornali locali, gli ultimi a reggere il vecchio modello e forse quelli che stanno cambiando natura più di tutti. Ne parliamo la prossima volta.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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Claudio Velardi